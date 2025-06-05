Для украинцев "Шахеды" опаснее ракет: эксперт объяснил почему

«Шахеды» / © t.me/SJTF_Odesa

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«Шахеды» наносят больше вреда гражданскому населению, чем даже высокоточная ракета, из-за своей массовости.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI», капитан первого ранга Павел Лакийчук.

По его словам, Россия не только активно использует беспилотники, но наращивает их производство.

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В частности, речь идет о дронах-камикадзе типа Shahed, которых Москва планирует производить до 5 тысяч ежемесячно вместо нынешних двух.

«Для населения Украины наибольшую опасность несут именно «Шахеды», — подчеркнул Лакийчук. — Они опаснее даже ракет, потому что наносят удары массово и имеют психологическое влияние».

Эксперт также напомнил, что россияне используют разные типы беспилотников: от FPV-дронов и «Мавиков» до «Ланцетов» и разведчиков, каждый из которых нуждается в отдельной системе противодействия.

Напомним, оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

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Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства.

Зимой 2023 года россияне уже применяли подобную 50-килограммовую боевую часть БСТ-52 с аналогичным действием. Однако новая версия почти вдвое мощнее.

Параллельно армия РФ также использует иранские боевые части аналогичного веса — 90 кг. Они сочетают в себе кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но не обладают зажигательными компонентами. Взрывчатое вещество — на основе октогена с алюминием (типа ОЛА) и промежуточным детонатором из шашек гексогена.