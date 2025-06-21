Зеленский опроверг фейки о Patriot и рассказал о новом украинском оружии против "шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об уничтожении систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ни одна из этих установок не пострадала в результате массированных ракетных атак России.

Об этом президент Украины сообщил во время разговора с журналистами.

«Первое, что касается Patriot — хочу опровергнуть информацию — в результате этих массированных ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена. То, что было вброшено где-то в медиа — это не соответствует действительности», — отметил президент.

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Он также сообщил о новых подходах в борьбе с дронами-камикадзе «Шахед». По словам Зеленского, сейчас около трети таких дронов сбивают мобильные огневые группы, которые уже почти не используют пулеметы, а работают с новым оружием — в частности, перехватчиками.

«Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно. Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает», — добавил Зеленский.