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Зеленский опроверг фейки о Patriot и рассказал о новом украинском оружии против "шахедов"
Зеленский заявил, что украинские перехватчики уже сбивают десятки «шахедов» за одну атаку.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об уничтожении систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ни одна из этих установок не пострадала в результате массированных ракетных атак России.
Об этом президент Украины сообщил во время разговора с журналистами.
«Первое, что касается Patriot — хочу опровергнуть информацию — в результате этих массированных ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена. То, что было вброшено где-то в медиа — это не соответствует действительности», — отметил президент.
Он также сообщил о новых подходах в борьбе с дронами-камикадзе «Шахед». По словам Зеленского, сейчас около трети таких дронов сбивают мобильные огневые группы, которые уже почти не используют пулеметы, а работают с новым оружием — в частности, перехватчиками.
«Мы начали использовать перехватчики. Вы должны знать, что мы над этим вопросом работаем давно. Четыре компании в Украине производят эти изделия. Из четырех компаний две очень успешно. Сегодня во время атаки десятки российских дронов были сбиты перехватчиками. Мы говорим уже не о единицах. Мы понимаем, что это наш инструмент и он точно работает», — добавил Зеленский.