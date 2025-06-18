США могут потребовать возвращения Patriot из Украины для Израиля / © Clash Report в сети Х

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На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке интерес Соединенных Штатов к войне в Украине может существенно уменьшиться. Украина может остаться без систем ЗРК Patriot.

Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире «24 Канала».

По словам эксперта, США сами сталкиваются с нехваткой систем противовоздушной обороны (ПВО), а Украина, к сожалению, вышла из приоритетов американской внешней политики.

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«Мы видим, что санкции против России временно отложены — по меньшей мере, до июля, а возможно и до сентября. Даже если их примут в июле, их действие будет отсрочено — как лекарство, которое начинает действовать через месяц или больше», — объяснил Ступак.

Он также обратил внимание на информацию в западных СМИ о критической нехватке ПВО в Израиле, которая находится под постоянной угрозой атак со стороны Ирана.

«Запасы американской ПВО не безграничны. И это значит, что даже поставки таких систем как Patriot становятся проблемой. Есть риск, что Вашингтон может обратиться в Украину с требованием вернуть ранее предоставленные системы Patriot для обеспечения потребностей Израиля», — добавил эксперт.

По его словам, подобный сценарий нельзя исключать и его следует учитывать заранее во избежание непредсказуемых последствий для безопасности тыловых городов Украины.

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Главное назначение ЗРК Patriot в прикрывании военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения. Этот комплекс способен одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей, а затем непрерывно сопровождать восемь из них. А еще выпускать и наводить на каждую из восьми целей до трех ракет.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нашей страны есть деньги на дополнительные системы Patriot. Однако для этого нужно согласование президента США Дональда Трампа.

Также добавим, что стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может достигать 9 млрд долларов.

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