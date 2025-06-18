Україна може залишитися без Patriot від США — експерт назвав причину

США можуть вимагати повернення Patriot з України для Ізраїлю / © Clash Report в мережі Х

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На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, інтерес Сполучених Штатів до війни в Україні може суттєво зменшитися. Тож Україна може залишитися без систем ЗРК Patriot.

Про це заявив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі «24 Каналу».

За словами експерта, США наразі самі стикаються з нестачею систем протиповітряної оборони (ППО), а Україна, на жаль, вийшла з пріоритетів американської зовнішньої політики.

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«Ми бачимо, що санкції проти Росії тимчасово відкладені — щонайменше до липня, а можливо і до вересня. Навіть якщо їх ухвалять у липні, їх дія буде відтермінованою — як ліки, які починають діяти через місяць чи більше», — пояснив Ступак.

Він також звернув увагу на інформацію у західних ЗМІ про критичну нестачу ППО в Ізраїлі, який перебуває під постійною загрозою атак з боку Ірану.

«Запаси американської ППО не безмежні. І це означає, що навіть поставки таких систем, як Patriot, стають проблемою. Є ризик, що Вашингтон може звернутися до України з вимогою повернути раніше надані системи Patriot, аби забезпечити потреби Ізраїлю», — додав експерт.

За його словами, подібний сценарій не можна виключати і його варто враховувати заздалегідь, щоб уникнути непередбачуваних наслідків для безпеки тилових міст України.

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Зазначимо, що головне призначення ЗРК Patriot у прикриванні військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Цей комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім із них. А ще випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна має гроші на додаткові системи Patriot. Проте для цього потрібно погодження президента США Дональда Трампа.

Також додамо, що вартість постачання 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може сягати 9 млрд доларів.

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