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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать в этот день 22 июня

Луна – не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 22 июня?

Луна рассказывает

Негативная энергетика нынешнего дня приводит к конфликтам на всех уровнях — от личного до делового и профессионального. Она также может подталкивать к желанию похвастаться своими достижениями в самых разных жизненных сферах, но сказать о них вслух — значит, потерять повод для довольства собой.

Луна рекомендует

Избежать ссор и конфликтов можно, полностью отказавшись от общения. Если же такой возможности не будет, нужно хотя бы максимально дипломатично вести любые разговоры и признавать за другими людьми право на их собственное мнение — возможно, отличное от нашего. Работать, даже если речь будет идти исключительно о домашних делах, можно только в первой половине дня, после обеда любая деятельность станет пустой тратой времени.

Луна предостерегает

Не стоит принимать важные решения — к успеху они по ряду причин в результате не приведут, лучше перенести этот важный процесс на другое время, пока же продумать — и просчитать — свои планы на будущее. Нежелательно браться за действительно важные для вас дела — нужно сосредоточиться на «мелочевке», которая позволит подготовиться к серьезным свершениям.

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Дата публикации
Количество просмотров
33
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