Місячний календар: що можна і чого не можна робити цього дня 22 червня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так. а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 22 червня?

Місяць розповідає

Негативна енергетика сьогодні призводить до конфліктів на всіх рівнях — від особистого до ділового та професійного. Вона також може підштовхувати до бажання похвалитися своїми досягненнями в різних життєвих сферах, але сказати про них вголос — отже, втратити привід для задоволення собою.

Місяць радить

Уникнути сварок та конфліктів можна, повністю відмовившись від спілкування. Якщо ж такої можливості не буде, потрібно хоча б максимально дипломатично вести будь-які розмови та визнавати за іншими людьми право на їхню власну думку, можливо, відмінну від нашої. Працювати, навіть якщо йтиметься винятково про домашні справи, можна тільки в першій половині дня, після обіду будь-яка діяльність стане марною тратою часу.

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Місяць застерігає

Не варто ухвалювати важливих рішень — до успіху вони з низки причин не приведуть, краще перенести цей важливий процес на інший час, поки що продумати — і прорахувати — свої плани на майбутнє. Небажано братися за справді важливі для вас справи — потрібно зосередитися на «дрібниці», яка дозволить підготуватися до серйозних звершень.

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