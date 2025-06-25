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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове ночью раздались взрывы: город атакуют БпЛА

Под вражеским ударом оказалось гражданское предприятие в Киевском районе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 25 июня в Харькове прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Шахеды» атакуют Харьков под ударом гражданское предприятие в Киевском районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, он заявил, что в воздухе еще несколько вражеских беспилотников, атакующих город.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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