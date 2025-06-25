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Россия атакует Украину БпЛА: направление целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину
БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины
Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.
Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .
Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .