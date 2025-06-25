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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину БпЛА: направление целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину

  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины

  • Несколько групп БПЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

Ранее сообщалось, что темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки .

Мы ранее информировали, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные Шахеды имеют усиленную боеголовку и возможности автономного наведения .

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