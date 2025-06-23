Когда будут "слабошахедные" и "сильношахедные" дни: журналист о запасах РФ

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Темпы производства «шахедов» в России составляют около 170 единиц в сутки.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram.

По его мнению, судя по таким темпам производства, РФ вряд ли сможет запускать 500/800/1000 шахедов ежедневно.

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«В запасе они имеют около 3,5 тыс. ед. Но думаю, что полностью „в ноль“ они не будут выходить. Потому как неоднократно говорил раньше, будут „слабошахедные“ дни (80-100 запущенных мопедов) и „сильношахедные“ дни (250+ запущенных мопедов)», — предполагает эксперт.

По его условным подсчетам, примерно 1-2 дня в неделю будет много (или очень много) «шахедов», а еще 5-6 дней — поменьше. Дни без «мопедов» будут либо крайне редко (несколько раз в год), либо вообще таковых не будет.

Мирошников напомнил, что сейчас россияне строят несколько новых цехов по производству «Шахедов» в «Алабуге». Это даст прирост темпов производства до примерно 300 единиц в день в целом.

«Даже если добавить сюда потенциальное производство шахедов в КНДР, это будет не так быстро. Но из плюсов для врага — двигатели в КНДР из Китая будут идти напрямую. Пока это ограничивается иранскими копиями, производство которых недавно сильно пострадало», — подытожил аналитик.

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Напомним, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные «Шахеды». ТСН.ua собрал все, что известно о них.