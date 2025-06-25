Работа сил ПВО / © Associated Press

Реклама

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.