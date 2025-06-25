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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Ночью в Запорожской области прогремели взрывы — ОВА

Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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