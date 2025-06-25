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Ночью в Запорожской области прогремели взрывы — ОВА
Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя.
В ночь на 25 июня в Запорожской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.
«Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — говорится в сообщении.
Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.