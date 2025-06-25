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- Війна
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Вночі у Запорізькій області пролунали вибухи — ОВА
Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою.
В ніч проти 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.
«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.