Робота сил ППО / © Associated Press

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В ніч проти 25 червня в Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федоріва.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухами в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Харкові вночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.