Диктатор Путин / © Associated Press

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В НАТО заявили, что Россия готовится к дальнейшему усилению боевых действий на фронте, несмотря на значительные потери среди личного состава.

Как сообщил чиновник Альянса, который общался с журналистами на условиях анонимности во время саммита НАТО, Путин искренне верит в способность своей армии достичь прорыва, информирует ЕП.

«Мы ожидаем, что Россия будет продолжать тактику небольших достижений, несмотря на большие потери, которые она понесет», — подчеркнул представитель НАТО.

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По мнению Альянса, стратегические ожидания Кремля значительно переоценены, поскольку Путин принимает решение, опираясь на искаженную или неточную информацию, получаемую от своего окружения.

«Он действительно думает, что он побеждает, но это основывается на ложной информации, которую он получает. Исходя из этого, украинцам следует ожидать тяжелого лета», — отметил он.

В НАТО считают, что в ближайшие месяцы российская армия будет пытаться совершать активные действия на Сумщине, а также интенсифицировать наступление в Запорожской области. Однако речь идет скорее об ограниченных штурмах, направленных на улучшение тактического положения, а не о масштабных прорывах.

«Будет давление по всей линии фронта, и, похоже, он будет расти, поэтому я говорю о сложном лете для Украины», — добавил собеседник.

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В то же время в НАТО убеждены, что у России нет достаточных резервов для достижения своих стратегических целей. Именно это, по словам представителя Альянса, является основным сдерживающим фактором для врага.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО избегают обсуждения вопроса о прекращении Трампом военной помощи Киеву.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО.