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Астрологический прогноз на 25 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела — они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом.
Символ дня: осьминог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: пунцовый — символизирует страсть, праздник и торжество.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность обострения заболеваний, связанных с психическими состояниями.
Питание дня: показана постная пища или детокс-диета.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно обрезать старые и сухие ветки деревьев, стричь кусты и газоны.
Магия и мистика дня: гадать желательно только на тему жизни и смерти, остальные вопросы лучше не задавать.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но, к счастью, не сулят ничего плохого.
Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами
Цитата дня: «Сны — отражение реальности, реальность — отражение снов» (Зигмунд Фрейд).
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