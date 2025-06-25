Астрологический прогноз на 25 июня

Осьминог / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела — они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом.

Символ дня: осьминог.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: пунцовый — символизирует страсть, праздник и торжество.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал.

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За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность обострения заболеваний, связанных с психическими состояниями.

Питание дня: показана постная пища или детокс-диета.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно обрезать старые и сухие ветки деревьев, стричь кусты и газоны.

Магия и мистика дня: гадать желательно только на тему жизни и смерти, остальные вопросы лучше не задавать.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но, к счастью, не сулят ничего плохого.

Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами

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Цитата дня: «Сны — отражение реальности, реальность — отражение снов» (Зигмунд Фрейд).

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