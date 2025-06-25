Российские захватчики / © Associated Press

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На Северослобожанском направлении российские войска не смогли прорваться вглубь территории Сумщины, несмотря на численность группировки в 53 тысяч человек.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

«Динамика событий в Сумской области оказалась предсказуемой, причем в оптимистично сдержанном ключе. Поскольку этой российской группировки в 53 тыс. лиц, которые противник привлек в операции на Сумщине, оказалось недостаточно для продвижения в глубину нашей территории в этом направлении. А усилить эту группировку россиянам не было откуда», — заметил эксперт.

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По словам Киричевского, сейчас фронт активных боевых действий простирается на 1200 км из общей протяженности линии столкновения в 1300 км. Это заставляет РФ держать резервы на восточном и южном направлениях, а не опрокидывать их на Сумщину.

«Несмотря на то, что россияне пытались информационно и психологически демонстрировать свои намерения по захвату новой области, однако с этим у них не очень сложилось», — отметил аналитик.

Он отметил, что российское командование отдает себе отчет в невозможности реализовать такие намерения в ближайшей перспективе.

«Подобные намерения и дальше у оккупантов не смогут реализоваться. Разве что они свой мобилизационный ресурс начнут штамповать на 3D-принтерах или методом почкования. Ведь одно дело делать политические заявления, а другое понимать, какие задачи на поле боя реально можно выполнить. В данном случае взятие Сум в этот перечень точно не входит», — подытожил Киричевский.

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Ранее сообщалось, что ситуация в Сумской области стабилизирована, а вражеские наступательные действия были остановлены на рубежах Кондратовка, Андреевка, Яблоновка и Юнаковка.

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