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Росії не вистачає сил для прориву на Сумщині — Defence Express
Російське угруповання чисельністю у 53 тисячі осіб не змогло просунутися на Сумщині, оскільки ворог змушений зберігати резерви на сході та півдні.
На Північнослобожанському напрямку російські війська не змогли прорватися вглиб території Сумщини, попри чисельність угруповання у 53 тисячі осіб.
Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.
«Динаміка подій в Сумській області виявилася передбачуваною, причому в оптимістично стриманому ключі. Оскільки цього російського угруповання в 53 тис. осіб, яке противник залучив в операції на Сумщині, виявилося недостатньо для просування в глибину нашої території на цьому напрямку. А підсилити це угруповання росіянам не було звідки», — зауважив експерт.
За словами Киричевського, зараз фронт активних бойових дій простягається на 1200 км із загальної довжини лінії зіткнення у 1300 км. Це змушує РФ тримати резерви на східному та південному напрямках, а не перекидати їх на Сумщину.
«Попри те, що росіяни намагалися інформаційно та психологічно демонструвати свої наміри щодо захоплення нової області, однак з цим у них не дуже склалося», — зазначив аналітик.
Він наголосив, що російське командування усвідомлює неможливість реалізувати такі наміри у найближчій перспективі.
«Подібні наміри й надалі в окупантів не зможуть реалізуватися. Хіба що, вони свій мобілізаційний ресурс почнуть штампувати на 3D-принтерах або методом брунькування. Адже одна справа — робити політичні заяви, а інша — розуміти, які задачі на полі бою реально можна виконати. У даному випадку взяття Сум до цього переліку точно не входить», — підсумував Киричевський.
Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині стабілізована, а ворожі наступальні дії були зупинені на рубежах Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка та Юнаківка.
Ми раніше інформували, що військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому фортифікації не могли побудувати на кордоні з РФ.