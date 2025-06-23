Російські війська просунулися на фронті: які території захопили

Російські війська просунулися на фронті / © Associated Press

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За останніми даними, російські війська здійснили просування на декількох ділянках фронту. Ці зміни в лінії зіткнення спостерігаються в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє DeepStateMap.

Основні напрямки просування ворога

Біля Кліщіївки: Просування ворога зафіксовано поблизу населеного пункту Кліщіївка, що розташована на південь від Бахмута. Ця ділянка залишається однією з найгарячіших точок на Донецькому напрямку.

Дачне та Торецьк: Російські війська просунулися також в районі населеного пункту Дачне, поблизу Торецька. Торецький напрямок останнім часом зазнає посилених атак, що створює додатковий тиск на українські позиції.

Федорівка та Шевченко: Просування ворога зафіксовано також у Запорізькій області, біля населених пунктів Федорівка та Шевченко. Ці населені пункти знаходяться на межі Запорізької та Донецької областей, що свідчить про спроби ворога розширити свій контроль на південному напрямку.

Ці дані свідчать про активні бойові дії та постійні спроби російських військ покращити свої тактичні позиції на фронті.

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Російські війська просунулися на фронті. / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, У ніч на 23 червня російські війська знову атакували Україну, використавши понад 160 іранських дронів-камікадзе типу «Шахед», а також балістичні та крилаті ракети. Ці повітряні цілі були спрямовані на мирні українські міста та села. За попередньою інформацією, найбільшої шкоди цивільній інфраструктурі та житловим будинкам завдали саме уламки збитих ракет.