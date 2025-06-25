Виткофф заявил о государственной измене: что вызвало гнев в Белом доме

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. / © Getty Images

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф резко раскритиковал утечку информации о последствиях американского удара по Ирану, назвав это предательством и призвал к расследованию.

Об этом пишет издание BBC.

"Это возмутительно, это предательство, и это следует расследовать. Тот, кто несет за это ответственность, должен быть привлечен к ответственности", - заявил Уиткофф в эфире Fox News.

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Он отметил, что ознакомился со всеми отчетами по оценке повреждений и убежден, что "нет никаких сомнений" в уничтожении трех иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары США.

Президент Трамп, в свою очередь, распространил отрывок из интервью Уиткоффа в своем аккаунте в Truth Social. Он процитировал слова спецпосланника:

"Мы сбросили 12 противобункерных бомб на Фордо. Нет сомнений, что они пробили навес... и нет сомнений, что они были уничтожены. Поэтому предположение, что мы не достигли цели, просто бессмысленны".

Уиткофф считает, что любые публичные сомнения в результативности операции играют на руку противнику и подрывают авторитет Соединенных Штатов.

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Напомним, CNN со ссылкой на информированные источники опубликовало материал о том, что удары США по Ирану не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отбросили ее на несколько месяцев назад.

Отмечается, что эта оценка была подготовлена разведывательным управлением Пентагона. Она основывается на анализе боевых повреждений, проведенном Центральным командованием США после американских ударов по ядерным объектам Ирана.

Два источника, знакомых с оценкой, сообщили, что запасы иранского обогащенного урана попали после ударов США, а один из собеседников издания отметил, что "центрифуги в основном цели".

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщение CNN, что американские удары, направленные против ядерных объектов Ирана, не уничтожили основные компоненты его ядерной программы.

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