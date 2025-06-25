Неймар официально определился, где продолжит карьеру

Неймар / © Associated Press

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Бывший звездный форвард "Барселоны" и ПСЖ Неймар подписал новый контракт с бразильским "Сантосом".

Соглашение 33-летнего бразильца с клубом рассчитано до конца 2025 года, сообщается на официальном сайте "Сантоса".

Финансовые условия не разглашаются. Предыдущий контракт нападающего истекал 30 июня.

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"Сантос" является родным клубом для Неймара. Именно здесь он начинал свою профессиональную карьеру, после чего в 2013 году перешел в "Барселону".

Неймар считается самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В конце января 2025 года Неймар досрочно покинул саудовский "Аль-Хиляль", куда перебрался летом 2023 года из ПСЖ, и в статусе свободного агента вернулся в "Сантос".

В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 3 передачи в 12 матчах за бразильский клуб.

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