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Неймар офіційно визначився, де продовжить кар'єру
Бразилець подовжив контракт зі своїм рідним клубом.
Колишній зірковий форвард "Барселони" та ПСЖ Неймар підписав новий контракт із бразильським "Сантосом".
Угода 33-річного бразильця з клубом розрахована до кінця 2025 року, повідомляється на офіційному сайті "Сантоса".
Фінансові умови не розголошуються. Попередній контракт нападника закінчувався 30 червня.
"Сантос" є рідним клубом для Неймара. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру, після чого 2013 року перейшов до "Барселони".
Неймар вважається найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.
Наприкінці січня 2025-го Неймар достроково залишив саудівський "Аль-Хіляль", куди перебрався влітку 2023 року з ПСЖ, і у статусі вільного агента повернувся до "Сантоса".
Цього сезону він забив 3 голи та віддав 3 передачі у 12 матчах за бразильський клуб.