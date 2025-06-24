Нічний удар по Харкову: показали наслідки російського обстрілу

Нічний удар по Харкову 25 червня

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У ніч на 25 червня Харків атакували російські ударні БпЛА. Внаслідок обстрілу поранений чоловік.

Про це повідомляє ДСНС.

Дата публікації 10:07, 25.06.25 Кількість переглядів 24 ДСНС показала наслідки удару РФ по Харкову

Як зазначається, влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік: його госпіталізували до лікарні.

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“У 3-поверховому та 5-поверховому житлових будинках виникли пожежі. На щастя, останній будинок був ще незаселений”, — зазначили у відомстві.

Рятувальники загасили займання. На місці також працювали медики, поліція та аварійні служби.

Нагадаємо, вдень 21 червня росіяни завдали дронового удару по Харкову. Для атаки ворог використав новий безпілотник «Молнія».

Близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу «Молнія», повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Відомо, що уламки безпілотника впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці прильоту працюють профільні служби.

Зазначимо, що з осені 2024 року Росія регулярно використовує нові дрони «Молнія» для ударів по прифронтових містах.