Чому ППО безсила проти балістичних ракет: експерт пояснив

Обстріл України / © ТСН

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Сучасні балістичні ракети становлять дедалі серйознішу загрозу для глобальної безпеки. Вони здатні маневрувати на термальному етапі польоту — тобто безпосередньо перед ураженням цілі. Саме ця властивість значно ускладнює їх перехоплення навіть для передових систем протиповітряної оборони, таких як IRIS-T або Patriot.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби.

За його словами, лише одиниці країн у світі мають реально ефективні системи протиракетного захисту, зокрема США та Ізраїль.

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«Давайте пригадаємо недавні удари по Ізраїлю — були пропуски балістичних ракет. Це свідчить про те, що ці ракети вже суттєво модернізовані», — зазначив Храпчинський.

Після розпаду СРСР світ тривалий час не інвестував у програми ПРО, зосереджуючись на скороченні озброєння. Через це багато країн, включно з Україною, опинилися без дієвого захисту від балістичних ракет малої і середньої дальності. Експерт акцентує, що це — результат десятиліть недофінансування, коли протиракетні технології не розвивалися належним чином.

Україна, яка щоденно стикається з ракетними обстрілами, сьогодні має лише частковий доступ до таких систем. IRIS-T, Patriot або NASAMS — це потужні рішення, але навіть вони не гарантують повного перехоплення, особливо у випадках із модернізованою балістикою, здатною змінювати траєкторію на останніх секундах польоту.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак заявив, що Росія активно використовує дрони-камікадзе «Шахед» для ударів по мирних містах України й має достатньо ресурсів для щоденних обстрілів.

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За його словами, РФ уже застосовує шосте покоління цих безпілотників, які відрізняються вищою швидкістю, збільшеною висотою польоту та потужнішою бойовою частиною. Такі дрони складніше виявляти і знищувати, зокрема засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).