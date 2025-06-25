Почему ПВО бессильна против баллистических ракет: эксперт объяснил

Обстрел Украины / © ТСН

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Современные баллистические ракеты представляют все более серьезную угрозу для глобальной безопасности. Они способны маневрировать на термальном этапе полета, то есть непосредственно перед поражением цели. Именно это свойство значительно усложняет их перехват даже для передовых систем противовоздушной обороны, таких как IRIS-T или Patriot.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 заявил Анатолий Храпчинский, заместитель директора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, только единицы стран в мире имеют реально эффективные системы противоракетной защиты, в том числе США и Израиль.

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«Давайте вспомним недавние удары по Израилю — были пробелы баллистических ракет. Это свидетельствует о том, что эти ракеты существенно модернизированы», — отметил Храпчинский.

После распада СССР мир длительное время не инвестировал в программу ПРО, сосредотачиваясь на сокращении вооружения. Поэтому многие страны, включая Украину, оказались без действенной защиты от баллистических ракет малой и средней дальности. Эксперт акцентирует, что это результат десятилетий недофинансирования, когда противоракетные технологии не развивались должным образом.

У Украины, которая ежедневно сталкивается с ракетными обстрелами, сегодня есть лишь частичный доступ к таким системам IRIS-T, Patriot или NASAMS — это мощные решения, но даже они не гарантируют полного перехвата, особенно в случаях с модернизированной баллистикой, способной изменять траекторию на последних секундах полета.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак заявил, что Россия активно использует дроны-камикадзе «Шахед» для ударов по мирным городам Украины и имеет достаточно ресурсов для ежедневных обстрелов.

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По его словам, РФ уже применяет шестое поколение этих беспилотников, отличающихся более высокой скоростью, увеличенной высотой полета и более мощной боевой частью. Такие дроны сложнее выявлять и уничтожать, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).