Відпочинок у Карпатах влітку: куди поїхати та які ціни

Яремче влітку / © depositphotos.com

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У розпалі літо — пора відпусток. В умовах війни доступ до морських курортів України та закордонних подорожей обмежений. Тому Карпати сьогодні очолюють рейтинг туристичних місць, що призвело до підвищеного попиту на вже популярні курорти, такі як Буковель та Яремче.

Скільки коштує відпочити в Карпатах влітку 2025 року та де це можна зробити бюджетно — розповідає ТСН.ua.

Карпати пропонують широкий вибір місць для відпочинку, які задовольняють різні вподобання та бюджети. Ми розділили варіанти відпочинку на три категорії: популярні, бюджетні та оздоровчі. Дістатися усіх них можна легко потягом і автобусом або власною автівкою.

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Популярні напрямки

Буковель

Буковель залишається найпопулярнішим гірським курортом з добре розвиненою інфраструктурою, хоча він є і найдорожчим напрямком для відпочинку.

Ціни в Буковелі кусаються, однак можна знайти і відносно бюджетні варіанти житла. Найдешевший номер на Booking на шість ночей для двох дорослих коштує 5 825 грн. Готель розташований за 2,5 км від центру курорту.

Бюджетний номер у готелі зі СПА коштує 18 479 грн. Однак варіантів житла багато — як набагато дорожче, так і трохи дешевше. Двомісний номер з видом на гори у п’ятизірковому готелі коштує від 38 578 грн.

Буковель влітку / © Буковель

Варто пам’ятати, що житло в Буковелі — це велика, але не єдина стаття витрат. Чималу суму потягне харчування. Сніданки часто включені у вартість проживання, а вартість обіду + вечері на курорті становить від 900 грн.

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Літо в Буковелі не менш активне, ніж зима: для туристів доступні піші маршрути, катання на велосипедах, квадроциклах, зіплайни, рафтинг. Тут також можна насолодитися озером з підігрівом, басейнами, чанами, аквапарком, відвідати екскурсії. Розваги та активності також коштують чимало.

Буковель

Яремче

Яремче — ще один комфортний курорт з розвиненою інфраструктурою, відомий як центр ремесел та традицій Гуцульщини. Тут розташований великий сувенірний ринок, де можна придбати місцеві вишиванки та керамічні вироби. Водночас тут дешевше, ніж в Буковелі.

Вартість проживання в Яремче за шість ночей коштує від 5 300 грн. Це двомісний номер економ-класу. Варіантів вартістю до 15 000 грн багато. Апартаменти в центрі міста обійдуться в 25 000 грн. Номер з доступом до СПА-центру у чотиризірковому готелі коштують 59 157 грн.

Яремче / © DepositPhotos

Варто зазначити, що завчасне бронювання допоможе зекономити, адже на початок липня на Booking багато варіантів вже недоступні.

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Також відпочити бюджетно можна, орендувавши будинок чи садибу повністю для великої компанії. Там ще й можна буде самостійно готувати їжу на кухні. Обід та вечеря в Яремче в середньому коштує 700 — 1 000 грн.

Серед розваг та активностей — піші прогулянки, водоспад Пробій, скелі Довбуша, прокат велосипедів, рафтинг, чани.

Славсько

Відпочити тут дешевше, ніж в Буковелі та Яремче. Курорт менш туристичний, більш автентичний. Ідеально підійде для хайкінгу, спокійного відпочинку в горах.

Атмосфера тут проста, але тепла. Влітку для туристів доступні підйомники, похід на гору Тростян, коні, прокат велосипедів, чани, тиша і спокій.

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Бюджетний двомісний номер коштує від 3 900 грн для двох дорослих за шість ночей. Номер із видом на гори майже в центрі курорту обійдеться в 10 200 грн. Люкс у чотиризірковому готелі — 35 400 грн.

Сласько / © karpaty.love

Вартість комплексного харчування в готелях може стартувати від 900 грн на день з особи, що включає сніданок, обід та вечерю по 300 грн кожна. Загалом, середній чек за обід або вечерю в колибах та ресторанах Карпат може коливатися від 90-200 грн за страву.

Бюджетні та спокійні місця

Для тих, хто шукає більш спокійного та бюджетного відпочинку, Карпати пропонують низку привабливих альтернатив.

Пилипець

Пилипець у Закарпатській області чудово підходить для хайкінгу та екскурсій. На околицях селища розташований Боржавський гірський масив, який пропонує маршрути, доступні для сімей з дітьми та людей без спеціальної спортивної підготовки. Тут також є водоспад Шипіт та розвинена туристична інфраструктура.

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Пилипець / Фото: restlib.com.ua

Найдешевший стандартний двомісний номер тут коштує від 4 200 грн за шість ночей. Номер у новому готелі в центрі Пилипця з хорошими відгуками — 11 400 грн. Люкс у чотиризірковому готелі обійдеться в 29 100 грн.

Харчування тут дешевше, ніж на популярних і розкручених курортах. Щоб зекономити, можна готувати сніданки самостійно, а обідати і вечеряти в місцевих кафе або колибах.

Микуличин

Микуличин — низькогірний кліматичний курорт, який вважається більш бюджетним варіантом для відпочинку.

Двомісний номер з видом на гори тут коштує від 4 200 грн, як у Пилипці. Втім тут також є не бюджетні, але більш комфортні варіанти. Наприклад, номер делюкс у готелі з басейном за 27 000 грн.

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Микуличин / Фото: dorogovkaz.com

Варто зазначити, що в Микуличині та інших не таких популярных селищах в Карпатах можливо орендувати житло в приватному секторі ще дешевше, ніж можна знайти на Booking. Такі оголошення можна шукати в місцевих групах, OLX або прямо на місці.

Сколе

Сколе рекомендовано для тих, хто шукає спокою та усамітнення. Ціни на житло і харчування тут майже такі самі, як у Пилипці та Микуличині.

Для туристів доступні піші походи на гору Парашка, водоспади Кам’янка, Гуркало, збір грибів та ягід. Також можна купатися в річці Опір, відвідати національні парки, сауни, басейни в садибах.

Східниця

Східниця у Львівській області дозволяє поєднати відпочинок з лікуванням завдяки мінеральним джерелам. Це тихе та спокійне місце з пологими горами, ідеальне для сімей з дітьми.

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Східниця / © anga.ua

Тут є бюджетне житло — від 4 000 грн для двох дорослих за шість ночей. Водночас туристам доступні відомі люксові п’ятизіркові готелі. Ціни на проживання там стартують від 40 000 до 86 400 грн.

Ворохта

Ворохта відома своїми віадуками та можливістю сходження на найвищу гору України — Говерлу.

Ворохта / Фото: guide.karpaty.ua

Найдешевше жити у Ворохті в хостелі. Для двох дорослих на шість ночей це коштуватиме 4 200 грн. Будинок із п’ятьма спальнями можна орендувати за 15 000 грн.

Верховина

Верховина вважається осередком гуцульської культури та колишньою столицею Гуцульщини і пропонує безліч цікавих місць для відвідування, які дозволять зануритися у світ давніх традицій та насолодитися незайманою природою Карпат. Селище багате на різноманітні музеї.

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Це чудовий варіант для бюджетного відпочинку в горах. Проживання для двох на шість ночей, як і в інших селищах, тут коштує від 4 200 грн. Водночас за 16 500 грн можна зняти номер у чотиризірковому готелі зі СПА — що недорого, порівняно з карпатськими курортами.

Верховина / Фото: guide.planetofhotels.com

Багато готелів та садиб пропонують бюджетний та смачний повний пансіон.

Серед бюджетних та спокійних варіантів для відпочинку також є Мигово — прихована перлина Карпат, Татарів — для любителів мальовничих активних видів спорту, Яблуниця — високогірне село неподалік Буковеля, Драгобрат — високогірний курорт.

Оздоровчий відпочинок

Карпати відомі своїми оздоровчими можливостями.

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Трускавець, Східниця, Моршин

Трускавець, Східниця і Моршин приймають гостей цілий рік і пропонують недорогий сімейний відпочинок зі СПА-процедурами, які можна поєднати з екскурсіями та походами.

Трускавець

Ціни на житло в Трускавці стартують від 3 600 грн. Люкс у чотиризірковому готелі для двох на шість ночей коштує 24 600 грн.

Багато готелів пропонують повний пансіон з оздоровчими процедурами за відносно невелику ціну.

Трускавець / © wikimedia.org

Поляна та Шиян

Поляна та Шаян також пропонують можливості для лікування та відновлення. Проживання тут коштує від 4 800 грн за двомісний номер з балконом на шість ночей. Найдорожчий варіант — 24 000 грн за номер у готелі зі СПА.

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Лумшори

Особливою популярністю користуються карпатські чани. Лумшори вважається одним з найкращих місць для чанів, де, як кажуть, «правильно варять» людей, поєднуючи відпочинок зі свіжим хвойним повітрям та походами до Лумшорських водоспадів.

Лумшори / Фото: go-to.rest

Наявність численних термальних та бальнеологічних курортів, а також популярність чанів, підтверджує, що Карпати є не просто місцем для розваг, а важливим центром для оздоровлення та реабілітації. Цей особливо актуально в умовах війни, коли люди шукають не лише відпочинку, а й відновлення сил та здоров’я.

Доступних варіантів житла в Лумшорах на Booking небагато. Ціни стартують від 9 000 грн за номер для двох на шість ночей.

Тури в Карпати

Для тих, хто не хоче самостійно організовувати відпочинок, бронювати житло та вигадувати активності для відпустки, туроператори пропонують безліч турів у Карпати. Є варіанти як на один день, так і на вихідні або тиждень.

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Як розповів один із туроператорів у коментарі ТСН.ua, найпопулярнішими серед українців цього року є тури у Буковель, Яремче, а також на озеро Синевир. Туристи часто обирають бюджетні одноденні тури.

Наприклад, одноденний тур «Буковель+Яремче» коштує 950 грн. У вартість входить відвідування водоспаду Пробій та сувенірного ринку в Яремче, прогулянка вздовж озера Молодості у Буковелі. За бажанням та за окрему плату можна відвідати парк легенд «Гедзьо», етно-парк «Гуцул-ленд», аквапарк, колесо огляду та інше. Виїзд організовують з Чернівців.

Одноденний тур на озеро Синевир коштує 1800 грн. У програму входить прогулянка навколо перлини Карпат, відвідування Центру реабілітації бурих ведмедів, знайомство з культурою і традиціями Закарпаття, а також смачний обід у місцевому колоритному ресторані.

Ще один варіант, але вже на чотири дні — «Дива Закарпаття». Він коштує від 6 350 грн. У програму входить екскурсія на водоспад Шипіт, проживання на курорті Пилипець, дворазове харчування, поїздка на джипах та екскурсії.

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Для любителів активного відпочинку — тур в Карпати на чотири дні з підйомом на гору Хом’як. Старт туру зі Львова, вартість — від 5 940 грн. Туристам пропонують проживання у затишних гуцульських садибах та дворазовим харчуванням, а також екскурсії.

Загалом, літній відпочинок у Карпатах є чудовим варіантом для тих, хто шукає єднання з природою, активний чи спокійний відпочинок, а також можливість оздоровлення. Організувати його можна на будь-який бюджет.

Раніше ми писали про топ 5 локацій в Bukovel для відпочинку з дітьми.