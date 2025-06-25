У США прокоментували територіальні забаганки Кремля в Україні

Прапор США. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою. Втім, Сполучені Штати не погоджуються з цією оцінкою.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", - наголосив Рубіо.

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За словами держсекретаря, Вашингтон сподівається, що з РФ таки вдасться домовитися про припинення вогню шляхом переговорів. Нібито саме тому президент США Дональд Трамп досі не застосував санкції проти Москви.

Коли США вирішать ввести санкції, наголосив Рубіо, то це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, закриється.

Нагадаємо, “фюрер” РФ Володимир Путін заявив, що нібито Москва не чекає на капітуляцію України. Втім, в РФ хочуть згоду Києва з “новими реаліями”. Йдеться про те, щоб Україна офіційно погодилася із втратою окупованих територій.

Диктатор також вибухнув новими погрозами на адресу. Він вимагає від України визнати результати так званих "референдумів" на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Нібито це, вважає Путін, вже “доконаний факт”.

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Ба більше, Росія не виключає подальшого захоплення ще й міста Суми. Диктатор висловився про те, мовляв, все захоплене російською армією переходить у власність Москви.

Дата публікації 17:15, 16.06.25 Кількість переглядів 78 "Нова Сербія" в Україні - історія, яку від нас приховували століттями