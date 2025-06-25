Карні повідомив, чи Трамп досі прагне анексувати Канаду

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на 51-й штат.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спілкування з журналісткою CNN Крістіан Аманпур у кулуарах саміту НАТО, що проходить у Нідерландах.

На пряме запитання, чи досі Трамп хоче анексувати Канаду, Карні відповів: «Ні, не хоче». За словами глави канадського уряду, американський лідер «захоплюється Канадою».

Реклама

«Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади», — заявив Карні.

Ще у травні посол США Пітер Хукстра повідомляв, що Трамп «більше не говорить» про приєднання Канади, хоча невдовзі після цього Трамп таки написав у соцмережах, що Канада могла б виграти від участі в американській системі ПРО як 51-й штат.

Карні раніше заявив, що попередня модель канадсько-американського партнерства завершилась. Натомість його уряд вибудовує нові зв’язки з країнами Європи, зокрема Великою Британією та Францією, а також поглиблює співпрацю з Австралією — зокрема щодо створення радарної системи в Арктиці.

Водночас Карні визнав роль Трампа у тому, що Канада підвищила свої оборонні витрати до цільових показників НАТО.

Реклама

«Президент зосереджений на зміні низки двосторонніх відносин. Ми в НАТО. Він зосереджений на тому, щоб усі члени, включаючи Канаду… платили свою справедливу частку. Я думаю, що ми зараз це робимо», — зазначив Карні.

Прем’єр також зазначив, що Трамп має «потенціал бути вирішальним» у близькосхідній ситуації. За словами Карні, нині важливо зосередитися на припиненні вогню, відновленні гуманітарної допомоги та звільненні заручників.

«Він використовував свій вплив і силу США в інших ситуаціях. Ми щойно бачили це в Ірані. Це створює можливість рухатися вперед, і існує моральний імператив рухатися вперед», — зазначив прем’єр.

Карні також прокоментував реакцію Ірану на недавні удари США по ядерних об’єктах. За його словами, Тегеран вдався до «пропорційної» відповіді.

Реклама

«Військові дії також були дипломатичним кроком з боку Ірану. Ми, звісно, ​​ніколи не вітаємо ворожнечу та реакцію, але вони були пропорційними, деескалаційними, схоже, їх було передбачено», — додав голова уряду Канади.

Нагадаємо, світові лідери зібрались на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який стартував у вівторок, 24 червня, у Гаазі, Нідерланди. Серед ключових подій — запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні.