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Карні повідомив, чи Трамп досі прагне анексувати Канаду
Карні підтвердив, що Трамп відмовився від ідеї анексії Канади та визнав, що його вплив на збільшення військових витрат країни.
Президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на 51-й штат.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спілкування з журналісткою CNN Крістіан Аманпур у кулуарах саміту НАТО, що проходить у Нідерландах.
На пряме запитання, чи досі Трамп хоче анексувати Канаду, Карні відповів: «Ні, не хоче». За словами глави канадського уряду, американський лідер «захоплюється Канадою».
«Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади», — заявив Карні.
Ще у травні посол США Пітер Хукстра повідомляв, що Трамп «більше не говорить» про приєднання Канади, хоча невдовзі після цього Трамп таки написав у соцмережах, що Канада могла б виграти від участі в американській системі ПРО як 51-й штат.
Карні раніше заявив, що попередня модель канадсько-американського партнерства завершилась. Натомість його уряд вибудовує нові зв’язки з країнами Європи, зокрема Великою Британією та Францією, а також поглиблює співпрацю з Австралією — зокрема щодо створення радарної системи в Арктиці.
Водночас Карні визнав роль Трампа у тому, що Канада підвищила свої оборонні витрати до цільових показників НАТО.
«Президент зосереджений на зміні низки двосторонніх відносин. Ми в НАТО. Він зосереджений на тому, щоб усі члени, включаючи Канаду… платили свою справедливу частку. Я думаю, що ми зараз це робимо», — зазначив Карні.
Прем’єр також зазначив, що Трамп має «потенціал бути вирішальним» у близькосхідній ситуації. За словами Карні, нині важливо зосередитися на припиненні вогню, відновленні гуманітарної допомоги та звільненні заручників.
«Він використовував свій вплив і силу США в інших ситуаціях. Ми щойно бачили це в Ірані. Це створює можливість рухатися вперед, і існує моральний імператив рухатися вперед», — зазначив прем’єр.
Карні також прокоментував реакцію Ірану на недавні удари США по ядерних об’єктах. За його словами, Тегеран вдався до «пропорційної» відповіді.
«Військові дії також були дипломатичним кроком з боку Ірану. Ми, звісно, ніколи не вітаємо ворожнечу та реакцію, але вони були пропорційними, деескалаційними, схоже, їх було передбачено», — додав голова уряду Канади.
Нагадаємо, світові лідери зібрались на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який стартував у вівторок, 24 червня, у Гаазі, Нідерланди. Серед ключових подій — запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні.