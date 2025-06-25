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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Позиція США щодо України на саміті НАТО викликала суперечки серед союзників - BILD

На цьогорічному саміті НАТО Україна втратила статус пріоритетної теми — обіцянок про членство не прозвучало.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Цьогорічний саміт НАТО відбувся без значної участі України: президент Володимир Зеленський залишився поза основними дискусіями, а від нових масштабних пакетів допомоги чи чітких обіцянок щодо вступу до Альянсу не було й мови.

Про це пише BILD.

За ініціативою президента США Дональда Трампа, у фінальному комюніке не буде жодних згадок про перспективи членства України в НАТО. Навіть обіцяна раніше зустріч Зеленського з Трампом наразі під питанням — американський лідер заявив лише, що «можливо, зустрінеться» з ним перед відльотом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагався пом’якшити ситуацію, запевнивши, що рішення минулого саміту в Вашингтоні залишаються чинними. Проте зрозуміло одне: Трамп готовий пожертвувати перспективами України заради домовленостей з Росією.

Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із протилежною позицією, закликавши посилити санкції проти Кремля. «Путін розуміє лише силу», — наголосив Мерц у Бундестазі напередодні саміту. У Гаазі він також провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

За інформацією BILD, представник Білого дому підтвердив, що Трамп готовий зустрітися із Зеленським. Зустріч президентів має відбутися 25 червня.

Також ми писали про те, що у середу, 25 червня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у стриманому темному костюмі — піджаку та штанах. Це перший випадок за час повномасштабної війни, коли Зеленський з’явився на міжнародному заході у костюмі замість звичного мілітарного стилю.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп достроково втік з саміту G7 у Канаді. Тоді американський політик проігнорував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, що викликало розчарування української сторони. Його відсутність пояснили необхідністю термінового повернення до Вашингтона.

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