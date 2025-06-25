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У межах проєкту «Дитяча надія» мобільний оператор спільно з благодійною платформою dobro.ua ініціює новий напрям допомоги — підтримку дитячих реанімацій. Київстар виділяє 15 мільйонів гривень на закупівлю сучасного медичного обладнання для відділень інтенсивної терапії Центру UNBROKEN на базі Першого медоб’єднання Львова.

У дитячих реанімаціях щодня борються за життя найменших пацієнтів. Рахунок іде не на години, а на хвилини, іноді — навіть на секунди. У час повномасштабної війни навантаження на медичну систему зросло, а значення реанімацій стало ще критичнішим, адже саме тут рятують дітей, які постраждали від бойових дій або не можуть чекати допомоги ні хвилини.

«Вже майже 7 років ініціатива «Дитяча надія» допомагає рятувати життя дітей по всій Україні. Спільно з нашими надійними партнерами сьогодні ми відкриваємо новий напрям — підтримку дитячих реанімацій, що є логічним продовженням та нагальною відповіддю на виклики часу. Саме тому Київстар продовжує підтримувати Центр Unbroken та інвестує 15 мільйонів гривень у техніку, яка рятуватиме дітей. Ми дякуємо нашим абонентам, які щодня доводять, що разом ми здатні на більше. Разом ми даруємо надію, щоб історії продовжувались», — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

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Наразі в Лікарні Святого Миколая, що входить в екосистему Центру UNBROKEN працюють три дитячі реанімації: педіатрична, неонатальна та кардіохірургічна. У 2024 році тут врятували життя понад 1000 дітей. Незабаром почне функціонувати і четверта — нейрореанімація. Відділення розташовані в різних корпусах, тож переміщення обладнання між ними технічно неможливе.

«Кожен день у наших реанімаціях — це боротьба за дитяче життя. І ми маємо бути технічно озброєні на рівні, який відповідає цим викликам. Підтримка від Київстар і dobro.ua дозволить забезпечити відділення необхідною апаратурою, яка допоможе лікарям діяти миттєво, не втрачаючи дорогоцінного часу. Це інвестиція в майбутнє нашої країни, у дітей, яким ми разом даруємо шанс на життя», — коментує Олег Самчук, генеральний директор Першого медобʼєднання Львова.

На виділені кошти для дитячих реанімацій буде закуплено життєво необхідне обладнання, яке допоможе лікарям швидко діагностувати стан дитини, контролювати показники організму, проводити невідкладні процедури та рятувати життя навіть у найскладніших випадках. Йдеться, зокрема, про сучасну систему для ультразвукової діагностики, мобільний рентген-апарат, спеціальні відкриті реанімаційні системи для новонароджених, потужний монітор із функцією оцінки нервової провідності, центральну станцію моніторингу, електрокардіографи, медичні візки для швидкого доступу до інструментів і ларингоскопічне обладнання для забезпечення дихання.

«Ми віримо, що кожна дитина заслуговує на шанс жити, незалежно від того з якими труднощами вона зіткнулась. У партнерстві з Київстар ми запускаємо новий напрям у межах проєкту «Дитяча надія» — підтримку дитячих реанімацій. Це — життєво важливий крок, який дозволить забезпечити лікарів сучасним обладнанням і рятувати найменших пацієнтів. Ми вдячні кожному, хто приєднується до цієї ініціативи — разом ми рятуємо життя» — коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

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Наразі у межах ініціативи триває збір коштів на бронхоскоп — важливе обладнання для швидкої діагностики у немовлят. Долучитися до ініціативи може кожен абонент передоплаченого зв’язку Київстар: достатньо відправити SMS на номер 450028 із сумою донату, налаштувати регулярну благодійну підписку або зробити внесок на платформі dobro.ua за посиланням. Навіть кілька гривень щомісяця — це реальна підтримка важливої роботи лікарів і шанс на життя для кожної дитини. Разом ми допомагаємо непростим дитячим історіям мати щасливе продовження. Більше деталей на kyivstar.ua/kidshope.