До +37: на Україну насувається спека

До України йде спека / © Pixabay

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До кінця червня в Україні зберігатиметься нестійка та мінлива погода. Очікуються температурні коливання, короткочасні дощі, грози, поривчастий вітер, місцями — град і шквали до 20–22 м/с. Такі умови пов’язані з надходженням вологого повітря із заходу та південного заходу Європи.

Про це повідомляє Meteoprog.

Найтепліше буде на півдні країни та в Закарпатті — тут стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +35…+37 °С. На решті території температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми.

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У середу, 25 червня, грозові дощі пройдуть у східних регіонах вночі, а вдень — у північно-західних областях. В інших частинах країни буде переважно сухо. Температура вночі коливатиметься від +11 до +17 °С, на півдні — до +20 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27 °С, у південних регіонах — до +33 °С. Вітер — західний або змінних напрямків, 7–12 м/с.

У четвер, 26 червня, майже на всій території країни встановиться сонячна погода. Лише вночі на північному сході, а вдень місцями на заході можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі становитиме +13…+19 °С, вдень +23…+29 °С, у південних областях та на Закарпатті — до +36 °С. Можливі пориви вітру до 20 м/с під час гроз.

У п’ятницю, 27 червня, на заході, півночі, в центрі та в Одеській області пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град і шквали до 22 м/с. На решті території — без істотних опадів. Температура вночі +14…+19 °С, вдень +22…+28 °С, у центральних та південних регіонах подекуди — до +37 °С.

У суботу, 28 червня, короткочасні дощі ймовірні вночі на півночі Лівобережжя, а вдень — на заході, півночі та в центрі країни. Температура вночі +11…+17 °С, вдень +21…+27 °С, на півдні та в Криму — до +30 °С. Вітер північно-західний, подекуди пориви до 20 м/с.

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У неділю, 29 червня, короткочасні грозові дощі очікуються на північному сході, в інших регіонах — сухо та тепло. Температура вночі +12…+18 °С, вдень +19…+24 °С, у південних областях — до +29 °С. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями шквали до 20 м/с.

Загалом погода буде дуже контрастною — від гроз і шквалів до спеки вище +35 °С. У зв’язку з цим синоптики закликають бути уважними: плануйте активність з урахуванням прогнозу, слідкуйте за штормовими попередженнями та уникайте перебування на відкритому сонці в найспекотніші години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну суне негода та розповідали, де і коли оголошено штормове попередження.