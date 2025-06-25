До +37: на Украину надвигается жара

© Pixabay

Реклама

До конца июня в Украине сохранится неустойчивая и переменчивая погода. Ожидаются температурные колебания, кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, местами — град и шквалы до 20-22 м/с. Такие условия связаны с поступлением влажного воздуха с запада и юго-запада Европы.

Об этом сообщает Meteoprog.

Теплее всего будет на юге страны и в Закарпатье — здесь столбики термометров местами поднимутся до +35…+37 °С. На остальной территории температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы.

Реклама

В среду, 25 июня, грозовые дожди пройдут в восточных регионах ночью, а днем — в северо-западных областях. В остальных частях страны будет преимущественно сухо. Температура ночью будет колебаться от +11 до +17 °С, на юге — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +22…+27 °С, в южных регионах — до +33 °С. Ветер — западный или переменных направлений, 7-12 м/с.

В четверг, 26 июня, почти на всей территории страны установится солнечная погода. Лишь ночью на северо-востоке, а днем местами на западе возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит +13…+19 °С, днем +23…+29 °С, в южных областях и на Закарпатье — до +36 °С. Возможны порывы ветра до 20 м/с во время гроз.

В пятницу, 27 июня, на западе, севере, в центре и в Одесской области пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы до 22 м/с. На остальной территории — без существенных осадков. Температура ночью +14…+19 °С, днем +22…+28 °С, в центральных и южных регионах местами — до +37 °С.

В субботу, 28 июня, кратковременные дожди вероятны ночью на севере Левобережья, а днем — на западе, севере и в центре страны. Температура ночью +11…+17 °С, днем +21…+27 °С, на юге и в Крыму — до +30 °С. Ветер северо-западный, местами порывы до 20 м/с.

Реклама

В воскресенье, 29 июня, кратковременные грозовые дожди ожидаются на северо-востоке, в остальных регионах — сухо и тепло. Температура ночью +12…+18 °С, днем +19…+24 °С, в южных областях — до +29 °С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы до 20 м/с.

В целом погода будет очень контрастной — от гроз и шквалов до жары выше +35 °С. В связи с этим синоптики призывают быть внимательными: планируйте активность с учетом прогноза, следите за штормовыми предупреждениями и избегайте пребывания на открытом солнце в самые жаркие часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается непогода и рассказывали, где и когда объявлено штормовое предупреждение