- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 802
- Время на прочтение
- 1 мин
В ярко-желтом комбинезоне: королева Максима произвела фурор на встрече с лидерами НАТО в Гааге
Король и королева Нидерландов приветствовали президента США Дональда Трампа, который прибыл в Гаагу на саммит НАТО.
Вместе с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой на приеме появилась их старшая дочь — принцесса Катарина-Амалия. Недавно девушка перенесла операцию на плече после падения с лошади, но ее здоровье уже в порядке.
Королева Максима выбрала для официального ужина с лидерами стран НАТО, который прошел в королевском дворце «Хейс-тен-Бос» желтый комбинезон с глубоким вырезом на декольте и кейпом от Natan Сouture, дополнив его замшевыми туфлями-лодочками в тон на каблуках, серьгами-висюльками и крупной брошью на груди. Волосы Максимы были распущены, она также сделала легкий макияж.
Принцесса Катарина-Амалия была одета в черное платье прямого силуэта Polo Ralph Lauren с бантами на рукавах, у Ее Высочества были распущены волосы, а на запястье было несколько браслетов.
Напомним, королевская чета также поприветствовала президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Гаагу, а король Виллем-Александр дал ему аудиенцию накануне.