В ярко-желтом комбинезоне: королева Максима произвела фурор на встрече с лидерами НАТО в Гааге

Королевская семья Нидерландов и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Вместе с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой на приеме появилась их старшая дочь — принцесса Катарина-Амалия. Недавно девушка перенесла операцию на плече после падения с лошади, но ее здоровье уже в порядке.

Король Виллем-Александр и королева Максима в Гааге / © Getty Images

Королева Максима выбрала для официального ужина с лидерами стран НАТО, который прошел в королевском дворце «Хейс-тен-Бос» желтый комбинезон с глубоким вырезом на декольте и кейпом от Natan Сouture, дополнив его замшевыми туфлями-лодочками в тон на каблуках, серьгами-висюльками и крупной брошью на груди. Волосы Максимы были распущены, она также сделала легкий макияж.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр, президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия была одета в черное платье прямого силуэта Polo Ralph Lauren с бантами на рукавах, у Ее Высочества были распущены волосы, а на запястье было несколько браслетов.

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Напомним, королевская чета также поприветствовала президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Гаагу, а король Виллем-Александр дал ему аудиенцию накануне.

Принцесса Катарина-Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр, президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press