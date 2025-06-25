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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Новолуние в Раке 25 июня 2025: нюансы периода и что категорически нельзя делать

Новолуние в Раке 25 июня — это время глубоких эмоций и внутреннего исцеления, но есть вещи, которые ни в коем случае не стоит делать.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Новолуние

Новолуние / © ТСН.ua

25 июня 2025 года наступает новолуние в водном знаке Рака — одном из самых эмоциональных, интуитивных и семейно ориентированных знаков зодиака. Этот день открывает новый лунный цикл, и его энергия погружает нас во внутренний мир, детские переживания, темы безопасности, дома и эмоциональной защиты. В то же время новолуние в Раке может усиливать уязвимость, поэтому важно быть внимательными к себе и избегать эмоциональных крайностей.

Нюансы периода:

  • Повышенная чувствительность, особенно к словам, воспоминаниям и отношениям с родными.

  • Усиление интуиции – особенно у женщин, детей, людей с тонким психоэмоциональным фоном.

  • Склонность к ретравматизации, воспоминаниям с детства, которые могут «всплывать» на поверхность.

  • Желание создать или обновить «гнездо» – домашнюю атмосферу, эмоциональное убежище.

  • Хорошее время для внутренних практик, но очень уязвимо для внешних конфликтов.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Категорически не рекомендуется в этот день:

  • Выяснять отношения с близкими – эмоции могут зашкаливать, а образы задержаться надолго.

  • Принимать важные финансовые или карьерные решения — фокус сдвинут на чувство, а не на рациональность.

  • Игнорировать свои потребности – в этот период тело и психика особенно чувствительны к обесцениванию.

  • Переезжать, менять место жительства или начинать ремонты – лучше всего планировать.

  • Манипулировать эмоциями других – это может вернуться болью в будущем.

  • Заниматься магическими ритуалами разрушения или отсечения – новая Луна – это не время для окончаний, а для зарождения.

Этот молодой человек — как момент возвращения к себе. Его главная задача – помочь вам окунуться в глубины души, услышать, чего действительно хочется, и дать себе разрешение на заботу. Но для этого следует отказаться от лишнего шума, конфликтов и внешнего давления.

Помните: то, что вы посадите в своем внутреннем саду 25 июня, прорастет на протяжении всего лунного месяца.

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