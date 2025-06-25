- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Новолуние в Раке 25 июня 2025: нюансы периода и что категорически нельзя делать
Новолуние в Раке 25 июня — это время глубоких эмоций и внутреннего исцеления, но есть вещи, которые ни в коем случае не стоит делать.
25 июня 2025 года наступает новолуние в водном знаке Рака — одном из самых эмоциональных, интуитивных и семейно ориентированных знаков зодиака. Этот день открывает новый лунный цикл, и его энергия погружает нас во внутренний мир, детские переживания, темы безопасности, дома и эмоциональной защиты. В то же время новолуние в Раке может усиливать уязвимость, поэтому важно быть внимательными к себе и избегать эмоциональных крайностей.
Нюансы периода:
Повышенная чувствительность, особенно к словам, воспоминаниям и отношениям с родными.
Усиление интуиции – особенно у женщин, детей, людей с тонким психоэмоциональным фоном.
Склонность к ретравматизации, воспоминаниям с детства, которые могут «всплывать» на поверхность.
Желание создать или обновить «гнездо» – домашнюю атмосферу, эмоциональное убежище.
Хорошее время для внутренних практик, но очень уязвимо для внешних конфликтов.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Категорически не рекомендуется в этот день:
Выяснять отношения с близкими – эмоции могут зашкаливать, а образы задержаться надолго.
Принимать важные финансовые или карьерные решения — фокус сдвинут на чувство, а не на рациональность.
Игнорировать свои потребности – в этот период тело и психика особенно чувствительны к обесцениванию.
Переезжать, менять место жительства или начинать ремонты – лучше всего планировать.
Манипулировать эмоциями других – это может вернуться болью в будущем.
Заниматься магическими ритуалами разрушения или отсечения – новая Луна – это не время для окончаний, а для зарождения.
Этот молодой человек — как момент возвращения к себе. Его главная задача – помочь вам окунуться в глубины души, услышать, чего действительно хочется, и дать себе разрешение на заботу. Но для этого следует отказаться от лишнего шума, конфликтов и внешнего давления.
Помните: то, что вы посадите в своем внутреннем саду 25 июня, прорастет на протяжении всего лунного месяца.