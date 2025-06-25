В Украине задержали американца, который развращал детей: преступника не могли поймать более 30 лет

66-летний гражданин США, находившийся в международном розыске за развращение детей

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На Киевщине задержан 66-летний гражданин США, находившийся в международном розыске с 1992 года. Его осудили за совершение ряда сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Детали о гражданине США и совершенных преступлениях

Согласно материалам американских правоохранительных органов, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, на протяжении 1984–1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. К моменту вынесения приговора Высшим судом штата Аризона он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы по имени гражданина Мексики.

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«Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме Киевской области», — пишут в Офисе.

После идентификации личности правоохранители провели обыск и задержали его по месту фактического проживания.

«В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции. Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанный обвиняется по 15 пунктам уголовного законодательства», — уточнили правоохранители.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что и в дальнейшем будут обеспечивать надлежащую реализацию международно-правового сотрудничества в сфере уголовного правосудия, в частности по выдаче лиц, совершивших тяжкие преступления, включая посягающих на половую свободу и неприкосновенность детей.

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Ранее украинские пограничники во Львовской области задержали 45-летнего гражданина Франции, разыскиваемого за изнасилование.

«45-летний гражданин Франции, подозреваемый в изнасиловании, решил пересечь украинско-польскую границу, но пограничники 7 пограничный Карпатский отряд среагировали мгновенно. В пункте пропуска „Краковец“, во время проверки документов на одного из путешественников сработала база данных Интерпола», — говорится в сообщении.