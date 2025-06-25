Новолуние в Раке 25 июня 2025: что стоит сделать

Молодой человек в Раке / © ТСН.ua

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25 июня 2025 года состоится новолуние в знаке Рака — эмоциональном, заботливом и чувствительном знаке, которым руководит Луна. Это время, когда следует обратить внимание на свои внутренние потребности, восстановить связь с домом, родом, безопасностью и личными границами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Новолуние - это начало нового лунного цикла, и все, что вы заложите в этот день, прорастет в течение следующих недель. В Раке молодой человек приглашает к глубокой интимности с собой: позвольте себе побыть дома не только физически, но и эмоционально - исцелите старые раны, вспомните, что вам действительно нужно, и дайте себе мягкость.

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Это благоприятный период для:

практик заботы о себе: ванны, массажи, теплая еда;

создание или обновление родственных ритуалов;

медитаций на внутреннего ребенка и эмоциональное лечение;

ведение дневника чувств;

создание намерений, связанных с домом, детьми, материнством и внутренней защитой.

Астрологически этот новолуние поддерживает гармонические аспекты к Сатурну и Нептуну, что делает его прекрасным для закрепления внутренних решений и реализации мечтаний, связанных с душевным комфортом. Если вы давно хотели изменить что-то в домашней атмосфере, исцелить семейные травмы или просто позволить себе больше покоя – пора действовать.

Что следует сделать 25 июня:

Написать письмо благодарности своей семье — даже если не пришлете его.

Очистить пространство в доме, избавиться от лишнего.

Заложить намерение на эмоциональное обновление.

Быть в тишине и позволить себе поплакать, если возникнет такая потребность.

Это новолуние — не о действии снаружи, а о внутреннем «да» себе. Раки напоминают: без внутренней безопасности никакое достижение не будет полным. Так что позвольте себе восстановление, нежность и новый старт — изнутри.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.