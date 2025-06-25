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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский впервые за годы полномасштабной войны появился в костюме

Президент Украины прибыл на саммит НАТО в сдержанном костюме — без привычного милитари стиля.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

В среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в сдержанном темном костюме — пиджаке и брюках. Это первый случай за время полномасштабной войны, когда Зеленский появился на международном мероприятии в костюме вместо привычного милитаристского стиля.

Об этом свидетельствуют кадры, обнародованные накануне саммита.

Образ украинского лидера дополняли черная рубашка и традиционно отсутствующий галстук.

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