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Зеленский впервые за годы полномасштабной войны появился в костюме
Президент Украины прибыл на саммит НАТО в сдержанном костюме — без привычного милитари стиля.
В среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО в сдержанном темном костюме — пиджаке и брюках. Это первый случай за время полномасштабной войны, когда Зеленский появился на международном мероприятии в костюме вместо привычного милитаристского стиля.
Об этом свидетельствуют кадры, обнародованные накануне саммита.
Образ украинского лидера дополняли черная рубашка и традиционно отсутствующий галстук.