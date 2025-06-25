Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят мыть посуду

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Содержание Овен Дева Лев

Не всегда можно себе позволить накопить достаточное для ее запуска количество тарелок и чашек, несколько штук приходится мыть вручную, что по душе далеко не всем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят мыть посуду.

Овен

Овны слишком стремительны для того, чтобы тратить время на такое скучное — рутинное — занятие, как мытье посуды, поэтому стараются переложить эту обязанность на ого-то другого. Если же такой возможности нет, они стараются вымыть ненавистные тарелки как можно быстрее, от чего часто страдает качество процесса.

Дева

Девы являются фанатами чистоты и к любой работе по дому относятся терпеливо и пониманием, поскольку уверены: все равно никто в их доме не наведет порядок лучше, чем они. Но мытье посуды — исключение из правила, они делают эту работу так же качественно, как и любую другую, но в этот момент злятся так, что готовы убить любого, кто войдет на кухню.

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Лев

Львы уверены, что посуду должны мыть специально обученные люди, если же прислуги рядом не наблюдается, то кто угодно, но только не они — царственным особам не стоит заниматься «грязной» работой. Неудивительно, что все, кто окружает представителей знака, стараются избавить их от занятия, которое так их раздражает.

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