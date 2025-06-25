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Израиль пригрозил жестким ответом в случае нарушения перемирия со стороны Ирана
Постоянный представитель Израиля при ООН Дан Данон заявил, что его страна готова решительно реагировать на любое нарушение перемирия со стороны Ирана.
Израиль готов дать решительный ответ на любые нарушения условий прекращения огня со стороны Ирана.
Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон во время заседания Совбеза, сообщает CNN.
Данон также присоединился к официальным лицам Израиля, которые выразили благодарность президенту США Дональду Трампу за его роль в достижении договоренности о прекращении огня.
«Израиль нанес серьезный удар Ирану своими атаками на объекты иранского режима», — сказал он.
Относительно возможности начала прямых переговоров с Тегераном, дипломат выразил сдержанный оптимизм, но заметил, что говорить об этом рано.
«Я верю, что это произойдет скоро», — отметил Данон.
Оценку ущерба, нанесенного ударами по иранским ядерным объектам, также пока не дают.
«Мы знаем, что смогли отодвинуть ядерную программу Ирана. Мы смогли устранить надвигающуюся угрозу», — подчеркнул израильский дипломат.
Кроме того, Данон намекнул, что Израиль готов к новым шагам по налаживанию отношений с арабскими странами региона.
«Пора наводить мосты и создавать новые партнерства на Ближнем Востоке», — заявил представитель Израиля при ООН.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «достиг исторической победы» над Ираном.
Мы ранее информировали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его страна добилась «исторической победы».