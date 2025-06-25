Израиль пригрозил жестким ответом в случае нарушения перемирия со стороны Ирана

Флаг Израиля

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Израиль готов дать решительный ответ на любые нарушения условий прекращения огня со стороны Ирана.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон во время заседания Совбеза, сообщает CNN.

Данон также присоединился к официальным лицам Израиля, которые выразили благодарность президенту США Дональду Трампу за его роль в достижении договоренности о прекращении огня.

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«Израиль нанес серьезный удар Ирану своими атаками на объекты иранского режима», — сказал он.

Относительно возможности начала прямых переговоров с Тегераном, дипломат выразил сдержанный оптимизм, но заметил, что говорить об этом рано.

«Я верю, что это произойдет скоро», — отметил Данон.

Оценку ущерба, нанесенного ударами по иранским ядерным объектам, также пока не дают.

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«Мы знаем, что смогли отодвинуть ядерную программу Ирана. Мы смогли устранить надвигающуюся угрозу», — подчеркнул израильский дипломат.

Кроме того, Данон намекнул, что Израиль готов к новым шагам по налаживанию отношений с арабскими странами региона.

«Пора наводить мосты и создавать новые партнерства на Ближнем Востоке», — заявил представитель Израиля при ООН.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «достиг исторической победы» над Ираном.

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Мы ранее информировали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его страна добилась «исторической победы».