- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
ISW объяснили, какую тактику войны применит Россия против НАТО
Российские войска все активнее используют мотоциклы на фронте в Украине, и эту тактику Кремль может применять в будущих конфликтах, в частности, против стран НАТО.
Тактика использования мотоциклов, которую российская армия активно применяет в войне против Украины, может быть адаптирована Кремлем и для потенциальных конфликтов за пределами Украины, включая операции против стран НАТО.
Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.
По оценкам аналитиков, угроза мотоциклетных атак со стороны российских войск растет.
«Frontelligence Insight сообщила, что российские войска преимущественно используют мотоциклы как транспорт для пехоты, чтобы поддерживать диверсионные, разведывательные и фланговые операции», — говорится в отчете.
Украинские военные, в свою очередь, отмечают: мотоциклетные отряды врага часто атакуют из-за открытой местности, пытаясь обойти инженерные заграждения Сил обороны.
ISW отмечает, что такие отряды обычно состоят из 6-8 мотоциклов, на каждом из которых размещается один или два военных. Кроме того, каждая группа может иметь 2–4 переносных системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройство для сканирования украинских дронов.
оккупанты также используют мотоциклы для эвакуации раненых и обеспечения логистики на передовой.
Аналитики предполагают, что Россия продолжит адаптировать и распространять этот опыт, используя мотоциклетную тактику как часть своего подхода к «высокомобильной войне» в будущих вооруженных конфликтах.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО.
Мы ранее информировали, что эксперты Bloomberg смоделировали, как будет выглядеть война между НАТО и Россией.