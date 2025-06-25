ISW объяснили, какую тактику войны применит Россия против НАТО

Война НАТО и РФ / © volcanotimes.com

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Тактика использования мотоциклов, которую российская армия активно применяет в войне против Украины, может быть адаптирована Кремлем и для потенциальных конфликтов за пределами Украины, включая операции против стран НАТО.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

По оценкам аналитиков, угроза мотоциклетных атак со стороны российских войск растет.

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«Frontelligence Insight сообщила, что российские войска преимущественно используют мотоциклы как транспорт для пехоты, чтобы поддерживать диверсионные, разведывательные и фланговые операции», — говорится в отчете.

Украинские военные, в свою очередь, отмечают: мотоциклетные отряды врага часто атакуют из-за открытой местности, пытаясь обойти инженерные заграждения Сил обороны.

ISW отмечает, что такие отряды обычно состоят из 6-8 мотоциклов, на каждом из которых размещается один или два военных. Кроме того, каждая группа может иметь 2–4 переносных системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройство для сканирования украинских дронов.

оккупанты также используют мотоциклы для эвакуации раненых и обеспечения логистики на передовой.

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Аналитики предполагают, что Россия продолжит адаптировать и распространять этот опыт, используя мотоциклетную тактику как часть своего подхода к «высокомобильной войне» в будущих вооруженных конфликтах.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО.

Мы ранее информировали, что эксперты Bloomberg смоделировали, как будет выглядеть война между НАТО и Россией.