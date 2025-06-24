Какой праздник 25 июня 2025 года / © ТСН

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25 июня 2025 года — среда. 1218-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 25 июня, верующие празднуют день памяти святой преподобной мученицы Февронии. Раннехристианский праздник, пострадавший из-за своей веры в III веке. Жила в Месопотамии (ныне Ирак) в городе Нисибия (ныне Нусайбин), когда императором был Диоклетиан. Ее дядя Григорий был епископом, поэтому она с ранних лет воспитывалась в христианской вере.

С юности девушка отличалась особенной красотой и умом. Она полностью изучила Священное Писание, молилась и соблюдала пост. Когда начались гонения за христианами, в монастырь, где жила Феврония, пришли воины с наместником Селевком и потребовали от нее отречься от веры. Ее долго пытали, подвергали огню, ломали кости. Однако даже страшные пытки не сломили девушку. В момент ее смерти, по преданию, лицо Февронии засветилось сиянием, а мучителей охватил невыразимый страх.

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Что нельзя делать 25 июня

Нельзя злословить и ссориться — портить душевное состояние считается грехом.

Начинать новые дела не рекомендовано — лучше провести этот день спокойно, в молитве.

Не стоит купаться в открытых водоемах — вода считается “не благословенной”.

Народные приметы и традиции на 25 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

безоблачный и ясный день — хорошо уродит пшеница;

дождь или облачно — будет влажным июль;

в этот день сильный ветер — к ураганной осени;

вечером очень громко квакают лягушки — последующие дни ждите дождя;

птицы летают низко — будет дождь;

утром на рассвете густая роса — к теплой погоде в ближайшие дни.

25 июня птицы летают низко. / © unsplash.com

В народе 25 июня носило название Феврония Росница. Именно на этот день чаще всего выпадала наиболее густая роса, считавшаяся целебной для зелья. Говорили "На Февронии роса - Бог благословляет зелье”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 июня

Какие завтра именины: Василий, Яков.

Талисманом человека, рожденного 25 июня, является жемчуг. Минералы с изысканной, деликатной структурой, поражающие своей хрупкой красотой. Им приписывают не только эстетическую, но и целебную силу: в народной медицине бытует мнение, что жемчуг, настоянный в воде, передает жидкости ценные микроэлементы. Считается, что вода способна поддержать здоровье и обогатить организм полезными веществами.

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В этот день родились:

1907 год — Зинаида Хрукалова, украинская драматическая актриса;

1922 год — Петр Угляренко, украинский писатель;

1954 год — Ярослава Король, украинская художница.

Памятные даты 25 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 июня:

1439 год — Базельский собор принимает беспрецедентное решение, признав римского папу Евгения IV еретиком и лишив его понтификальных властей;

1580 год — выходит “Книга согласия” — авторитетное собрание догматических текстов, окончательно сформировавшее богословские основы лютеранства;

1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье на заседании Парижской академии наук провозглашает научное открытие: вода является не элементом, а химическим соединением водорода и кислорода;

1807 год - на плоту среди реки Неман проходит историческая встреча императоров Александра I и Наполеона I, которая начинает переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира в войне четвертой коалиции;

1848 год — в разгар революционных событий “весны народов”, по постановлению Главного Русского Совета, над львовской ратушей впервые развевается сине-желтое знамя — национальный символ украинцев в Галиции;

1857 год — выходит сборник поэзии Шарля Бодлера «Цветы зла», который становится одним из самых влиятельных и одновременно скандальных произведений французской литературы XIX века;

1863 год — сегун Токугава Иемомити, стремясь изоляции Японии от западного влияния, издает приказ об изгнании всех иностранцев из страны;

1872 год — в рамках культурной и религиозной политики кайзеровской Германии официально запрещают деятельность ордена иезуитов;

1878 год — начинается Берлинский конгресс, который, среди прочего, международно признает независимость Черногории, Сербии и Румынии;

1939 год — во Львове проходит последнее заседание Научного общества имени Шевченко;

1950 год — войска КНДР начинается наступление на Южную Корею, которая становится началом масштабной Корейской войны;

1957 год — создают фрисби, известную как “летающая тарелка”, которая впоследствии приобретает мировую популярность;

1991 год — Словения и Хорватия официально провозглашают независимость, которая становится первым шагом к распаду Югославии;

1991 год — Верховная Рада Украины принимает Закон “О таможенном деле”, начав формирование собственной таможенной системы независимого государства.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 июня в Украине празднуют День таможенника

25 июня в Украине празднуют День таможенника. Профессиональный праздник работников таможенной службы, созданный для чествования их роли в защите экономической безопасности государства. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О таможенном деле в Украине”, который и заложил правовые основы деятельности украинской таможни.

Также 25 июня Международный день моряка. Он был официально утвержден Международной морской организацией (IMO). Это специализированное учреждение ООН, которое занимается безопасностью на море и предотвращением загрязнения. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 2010 года в Маниле была принята новая редакция Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (STCW), которая является ключевым документом в морской отрасли.

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А еще 25 июня Всемирный день витилиго. Международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о витилиго — аутоиммунное заболевание, вызывающее потерю пигментации кожи, что приводит к появлению белых пятен. Поражения могут появляться на любой части тела, а также на слизистых и волосах. Этот день был выбран потому, что 25 июня 2009 года умер певец Майкл Джексон, страдавший витилиго.

25 июня празднуют Международный день сомовидных. Важен агропромышленный и экологический праздник. Сомовидные — это большой ряд пресноводных (иногда, но редко, морских) рыб, насчитывающий более 3000 видов. Праздник был начат в США в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Джорджа Буша.