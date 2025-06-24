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Какой завтра, 25 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 25 июня, День таможенника Украины. Верующие чтят память святой преподобной мученицы Февронии. До Нового года осталось 189 дней.
25 июня 2025 года — среда. 1218-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 25 июня, верующие празднуют день памяти святой преподобной мученицы Февронии. Раннехристианский праздник, пострадавший из-за своей веры в III веке. Жила в Месопотамии (ныне Ирак) в городе Нисибия (ныне Нусайбин), когда императором был Диоклетиан. Ее дядя Григорий был епископом, поэтому она с ранних лет воспитывалась в христианской вере.
С юности девушка отличалась особенной красотой и умом. Она полностью изучила Священное Писание, молилась и соблюдала пост. Когда начались гонения за христианами, в монастырь, где жила Феврония, пришли воины с наместником Селевком и потребовали от нее отречься от веры. Ее долго пытали, подвергали огню, ломали кости. Однако даже страшные пытки не сломили девушку. В момент ее смерти, по преданию, лицо Февронии засветилось сиянием, а мучителей охватил невыразимый страх.
Что нельзя делать 25 июня
Нельзя злословить и ссориться — портить душевное состояние считается грехом.
Начинать новые дела не рекомендовано — лучше провести этот день спокойно, в молитве.
Не стоит купаться в открытых водоемах — вода считается “не благословенной”.
Народные приметы и традиции на 25 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
безоблачный и ясный день — хорошо уродит пшеница;
дождь или облачно — будет влажным июль;
в этот день сильный ветер — к ураганной осени;
вечером очень громко квакают лягушки — последующие дни ждите дождя;
птицы летают низко — будет дождь;
утром на рассвете густая роса — к теплой погоде в ближайшие дни.
В народе 25 июня носило название Феврония Росница. Именно на этот день чаще всего выпадала наиболее густая роса, считавшаяся целебной для зелья. Говорили "На Февронии роса - Бог благословляет зелье”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 25 июня
Какие завтра именины: Василий, Яков.
Талисманом человека, рожденного 25 июня, является жемчуг. Минералы с изысканной, деликатной структурой, поражающие своей хрупкой красотой. Им приписывают не только эстетическую, но и целебную силу: в народной медицине бытует мнение, что жемчуг, настоянный в воде, передает жидкости ценные микроэлементы. Считается, что вода способна поддержать здоровье и обогатить организм полезными веществами.
В этот день родились:
1907 год — Зинаида Хрукалова, украинская драматическая актриса;
1922 год — Петр Угляренко, украинский писатель;
1954 год — Ярослава Король, украинская художница.
Памятные даты 25 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 25 июня:
1439 год — Базельский собор принимает беспрецедентное решение, признав римского папу Евгения IV еретиком и лишив его понтификальных властей;
1580 год — выходит “Книга согласия” — авторитетное собрание догматических текстов, окончательно сформировавшее богословские основы лютеранства;
1783 год — французский химик Антуан Лоран Лавуазье на заседании Парижской академии наук провозглашает научное открытие: вода является не элементом, а химическим соединением водорода и кислорода;
1807 год - на плоту среди реки Неман проходит историческая встреча императоров Александра I и Наполеона I, которая начинает переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира в войне четвертой коалиции;
1848 год — в разгар революционных событий “весны народов”, по постановлению Главного Русского Совета, над львовской ратушей впервые развевается сине-желтое знамя — национальный символ украинцев в Галиции;
1857 год — выходит сборник поэзии Шарля Бодлера «Цветы зла», который становится одним из самых влиятельных и одновременно скандальных произведений французской литературы XIX века;
1863 год — сегун Токугава Иемомити, стремясь изоляции Японии от западного влияния, издает приказ об изгнании всех иностранцев из страны;
1872 год — в рамках культурной и религиозной политики кайзеровской Германии официально запрещают деятельность ордена иезуитов;
1878 год — начинается Берлинский конгресс, который, среди прочего, международно признает независимость Черногории, Сербии и Румынии;
1939 год — во Львове проходит последнее заседание Научного общества имени Шевченко;
1950 год — войска КНДР начинается наступление на Южную Корею, которая становится началом масштабной Корейской войны;
1957 год — создают фрисби, известную как “летающая тарелка”, которая впоследствии приобретает мировую популярность;
1991 год — Словения и Хорватия официально провозглашают независимость, которая становится первым шагом к распаду Югославии;
1991 год — Верховная Рада Украины принимает Закон “О таможенном деле”, начав формирование собственной таможенной системы независимого государства.
Какой завтра праздник в Украине и мире
25 июня в Украине празднуют День таможенника. Профессиональный праздник работников таможенной службы, созданный для чествования их роли в защите экономической безопасности государства. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О таможенном деле в Украине”, который и заложил правовые основы деятельности украинской таможни.
Также 25 июня Международный день моряка. Он был официально утвержден Международной морской организацией (IMO). Это специализированное учреждение ООН, которое занимается безопасностью на море и предотвращением загрязнения. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 2010 года в Маниле была принята новая редакция Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (STCW), которая является ключевым документом в морской отрасли.
А еще 25 июня Всемирный день витилиго. Международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о витилиго — аутоиммунное заболевание, вызывающее потерю пигментации кожи, что приводит к появлению белых пятен. Поражения могут появляться на любой части тела, а также на слизистых и волосах. Этот день был выбран потому, что 25 июня 2009 года умер певец Майкл Джексон, страдавший витилиго.
25 июня празднуют Международный день сомовидных. Важен агропромышленный и экологический праздник. Сомовидные — это большой ряд пресноводных (иногда, но редко, морских) рыб, насчитывающий более 3000 видов. Праздник был начат в США в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Джорджа Буша.