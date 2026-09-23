Вилла за $670 тысяч в Дубае: у экс-тещи Кравченко обнаружили дорогую инвестицию — "Схемы"

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко и вилла в Дубае

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Журналисты обнаружили элитную виллу площадью 143 кв. м в коттеджном городке Дубая, в которую в 2023 году инвестировала теща экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Объект стоимостью около 670 тыс. дол. впоследствии переоформили на киевского ресторатора.

Об этом говорится в расследовании проекта «Радио Свобода» — «Схемы».

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По данным журналистов, теща Кравченко в июле 2023 года, когда он возглавлял Киевскую ОВА, вложила около 670 тыс. дол. в строительство виллы в Дубае. По официальному курсу НБУ на момент приобретения это составило около 24,5 млн. грн. Речь идет о недвижимости площадью 143 кв. м в элитном коттеджном городке Damac Lagoons.

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Расследователи ссылаются на информацию из дубайского реестра недвижимости. По их данным, речь идет об Алине Шкробанец — матери на сегодняшний день уже экс-дружены Кравченко Елены Шкробанец. После развода супругов владельцем недвижимости стал украинец Андрей Кейбаш, управляющий киевским рестораном La Veranda. Ранее среди посетителей заведения в компании Шкробанец журналисты замечали и Кравченко.

Детали о вилле, вероятно, тещи Кравченко в Дубае

По информации «Схем», таунхаус расположен в жилом кластере Mykonos коттеджного городка Damac Lagoons в Дубае, оформленного в греческом средиземноморском стиле.

В Mykonos застройщик предлагает современные таунхаусы, концепция которых вдохновлена греческим островом Миконос.

«Вдохновленный живописными холмами и пляжной атмосферой Миконоса, этот жилой массив создан для тех, кто искренне радуется жизни. От драйвовой атмосферы вечеринок до беззаботных, залитых солнцем пляжей — здесь предлагается идеальное сочетание ярких эмоций и отдыха. Mykonos в DAMAC Lagoons переносит утонченную эстетику греческих островов прямо к вашему порогу, создавая настоящий оазис абсолютного счастья и роскоши», — говорится на сайте девелопера.

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Визуализация виллы в коттеджном городке Damac Lagoons в Дубае

Визуализация виллы в коттеджном городке Damac Lagoons в Дубае

Что о вилле говорят бывшая теща, экс-жена Кравченко и ресторатор?

Алина Шкробанец заявила журналистам, что не покупала недвижимость в ОАЭ. В то же время, женщина предположила, что кто-то мог воспользоваться ее персональными данными без ее ведома.

«Я ничего не покупала в Арабских Эмиратах. Я сейчас в свете этих реалий, которые есть, я думаю, не могли ли меня использовать? Потому что я не покупала. Мне не нужна недвижимость в Дубаях», — сказала экс-теща Кравченко.

По поводу Кейбаша Шкробанец отметила, что «знакома с ним, они дружат». В то же время, женщина заявила, что никогда не обсуждала с ресторатором вопросы, связанные с недвижимостью. В свою очередь экс-тесть Кравченко — Игорь Шкробанец — рассказал, что экс-генпрокурор знаком с Кейбашем, на которого впоследствии оформили виллу.

С 2025 года виллой, которая была записана на Шкробанец, владеет Кейбаш / © "Схеми"

По словам Алины Шкробанец, она не поддерживает общение с Кравченко уже более двух лет. Также бывшая теща утверждает, что экс-генпрокурор никогда не обращался к ней по поводу приобретения или оформления недвижимости.

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В свою очередь бывшая супруга экс-прокурора Елена Шкробанец на телефонные звонки журналистов не ответила. На сообщение она отреагировала коротко: «К сожалению, мне об этом (дубайское имущество — ред.) ничего неизвестно».

Кейбаш подтвердил «Схемам», что приобрел виллу в 2025 году почти за 670 тыс. дол. В то же время он возразил, что покупал ее непосредственно у Алины Шкробанец. Ресторатор заявил, что нашел объект «в интернете».

«Я просто через интернет увидел информацию, что есть возможности по инвестированию, и все. По активной ссылке перешел. Со мной списался менеджер, вели общение», — сказал Кейбаш.

Журналисты также спросили у ресторатора, не кажется ли ему странным то, что предыдущей владелицей виллы была Алина Шкробанец.

«Смотрите, сейчас странная такая ситуация, что вы мне звоните и задаете эти вопросы», — ответил Кейбаш.

После того, как журналист сообщил, что речь идет об имуществе, приобретенном родственниками Кравченко, ресторатор отказался подробно комментировать связь с бывшим генпрокурором.

«Все, что связано, или есть какая-то информация о Кравченко… я не хочу даже на эту тему как-то правильно общаться, потому что этот человек был в свое время просто нашим гостем, имею в виду клиентом. И все. (…) Если вы говорите о видео или анализируете какие-то вещи… Вы видите, что это ресторан, он имеет общий доступ, к нему приходят разные гости. Мы работаем очень много лет в нашем районе», — рассказал Кейбаш.

Он также заявил, что сейчас не поддерживает отношения с Алиной Шкробанец.

Во время общения с журналистом ресторатор не смог припомнить, у кого именно приобрел виллу. В то же время, он согласился ознакомиться с соответствующими документами по просьбе журналистов, однако впоследствии перестал выходить на связь.

Игорь Шкробанец в комментарии «Схемам» заявил, что ничего не знает о приобретении женой недвижимости в ОАЭ. В то же время, как и его жена, экс-тесть Кравченко предположил, что кто-то мог воспользоваться ее персональными данными.

Говоря о посещении ресторана La Veranda, Шкробанец сказал, что именно Кравченко в свое время познакомил его с Кейбашем.

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Кравченко с должности генпрокурора своим указом. Это решение было принято после конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, а также обнародования расследования «Карфаген» о «крышевании» мошеннических кол-центров. Сам Кравченко обвинения в причастности к «крышовке» кол-центров и взяточничестве отвергает.

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