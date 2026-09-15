Миллионные доходы и элитный дом: что известно о жене экс-генпрокурора Кравченко

Жена Кравченко Александра / © Фото из открытых источников

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Жена генерального прокурора Украины Руслана Кравченко Александра Кравченко оказалась в центре внимания медиа и антикоррупционных активистов на фоне скандала вокруг Офиса генпрокурора.

Об этом рассказывает издание «Фокус».

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Александра Кравченко, в девичестве Паровышник, а по прошлому браку Шовкопляс, является кандидатом юридических наук и работает ассистенткой кафедры административного права и административной деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

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По данным медиа, с Русланом Кравченко она была знакома еще со студенческих лет.

Ранее Александра состояла в браке с Максимом Шовкоплясом - прокурором Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области. В 2025 году НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в деле вероятного хищения зерна Госрезерва на 12 млн грн.

В конце 2025 года Руслан Кравченко, который на тот момент уже возглавлял Офис генпрокурора, посещал Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и вручил Александре, тогда еще имевшей фамилию Шовкопляс, Почетную грамоту генерального прокурора.

Весной 2026 года Руслан и Александра Кравченко женились. Об этом стало известно после смены ее фамилии в реестрах ФЛП.

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Отдельное внимание Центр противодействия коррупции обратил на доходы ФЛП Александра Кравченко, зарегистрированного в июле 2020 года. По данным активистов, в последующие годы она декларировала от 4,5 до 6,5 млн. грн. дохода ежегодно.

В ГПК предполагают, что эти доходы могли использоваться для объяснения уровня расходов семьи, в том числе проживания в элитной недвижимости. В то же время это оценка активистов, а не установленным судом фактом.

Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что Руслан Кравченко может пользоваться домом площадью около 280 кв. м в Козине с обширной придомовой территорией.

Операция "Карфаген": что известно

Интерес к семье генпрокурора усилился на фоне спецоперации НАБУ и САП «Карфаген». Правоохранители заявили о разоблачении преступной группировки, которая, по версии следствия, действовала с участием должностных лиц Офиса генпрокурора и покрывала сеть мошеннических колл-центров.

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По данным НАБУ и САП, группу создал один из руководителей структурного подразделения ОГП, привлекая к схеме действующих работников прокуратуры и гражданских сообщников. За невмешательство в деятельность колл-центров участники якобы получали взятки.

В материалах расследования фигурируют участники с псевдонимами "Канцлер", "Муза", "Камрат" и "Флэш". Кроме того, на обнародованном НАБУ видео один из фигурантов вспоминает своего руководителя – «шефа», отчество которого Андреевич.

По версии следствия, полученные средства легализовывались из-за приобретения недвижимости, драгоценностей и дорогостоящего имущества. Общая сумма таких расходов превысила 20 млн. грн.

В ночь на понедельник, 14 сентября, генеральный прокурор Руслан Кравченко уехал за границу. Чиновник подтвердил, что сейчас находится не в Украине.

Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского проголосовала за увольнение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко со своей должности. "За" соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

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