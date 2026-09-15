- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 650
- Время на прочтение
- 2 мин
Миллионные доходы и элитный дом: что известно о жене экс-генпрокурора Кравченко
Александра Кравченко работает в юридическом университете, имеет научную степень, а ее ФЛП на протяжении нескольких лет декларировал миллионные доходы.
Жена генерального прокурора Украины Руслана Кравченко Александра Кравченко оказалась в центре внимания медиа и антикоррупционных активистов на фоне скандала вокруг Офиса генпрокурора.
Об этом рассказывает издание «Фокус».
Александра Кравченко, в девичестве Паровышник, а по прошлому браку Шовкопляс, является кандидатом юридических наук и работает ассистенткой кафедры административного права и административной деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
По данным медиа, с Русланом Кравченко она была знакома еще со студенческих лет.
Ранее Александра состояла в браке с Максимом Шовкоплясом - прокурором Специализированной экологической прокуратуры Харьковской области. В 2025 году НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в деле вероятного хищения зерна Госрезерва на 12 млн грн.
В конце 2025 года Руслан Кравченко, который на тот момент уже возглавлял Офис генпрокурора, посещал Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и вручил Александре, тогда еще имевшей фамилию Шовкопляс, Почетную грамоту генерального прокурора.
Весной 2026 года Руслан и Александра Кравченко женились. Об этом стало известно после смены ее фамилии в реестрах ФЛП.
Отдельное внимание Центр противодействия коррупции обратил на доходы ФЛП Александра Кравченко, зарегистрированного в июле 2020 года. По данным активистов, в последующие годы она декларировала от 4,5 до 6,5 млн. грн. дохода ежегодно.
В ГПК предполагают, что эти доходы могли использоваться для объяснения уровня расходов семьи, в том числе проживания в элитной недвижимости. В то же время это оценка активистов, а не установленным судом фактом.
Ранее журналисты Bihus.Info сообщали, что Руслан Кравченко может пользоваться домом площадью около 280 кв. м в Козине с обширной придомовой территорией.
Операция "Карфаген": что известно
Интерес к семье генпрокурора усилился на фоне спецоперации НАБУ и САП «Карфаген». Правоохранители заявили о разоблачении преступной группировки, которая, по версии следствия, действовала с участием должностных лиц Офиса генпрокурора и покрывала сеть мошеннических колл-центров.
По данным НАБУ и САП, группу создал один из руководителей структурного подразделения ОГП, привлекая к схеме действующих работников прокуратуры и гражданских сообщников. За невмешательство в деятельность колл-центров участники якобы получали взятки.
В материалах расследования фигурируют участники с псевдонимами "Канцлер", "Муза", "Камрат" и "Флэш". Кроме того, на обнародованном НАБУ видео один из фигурантов вспоминает своего руководителя – «шефа», отчество которого Андреевич.
По версии следствия, полученные средства легализовывались из-за приобретения недвижимости, драгоценностей и дорогостоящего имущества. Общая сумма таких расходов превысила 20 млн. грн.
В ночь на понедельник, 14 сентября, генеральный прокурор Руслан Кравченко уехал за границу. Чиновник подтвердил, что сейчас находится не в Украине.
Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского проголосовала за увольнение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко со своей должности. "За" соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.