"Годами скрывала, что не слышу": украинская певица впервые рассказала о потере слуха и операции

Певица Yagoda

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Украинская певица Yagoda впервые рассказала о потере слуха и операции.

Исполнительница годами выходила на сцену, записывала музыку и строила карьеру, при этом скрывала кое-что важное. У артистки всего лишь 30% слуха на одно ухо и 70% на другое. Недавно она перенесла операцию и впервые за многие годы начала слышать на 100%. А это же Yagoda впервые решилась рассказать публично о том, что годами оставалось ее личной тайной.

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С детства у певицы были серьезные проблемы со слухом. На одно ухо она слышала всего лишь около 30%, на другое — 70%. Несмотря на это, она не переставала заниматься музыкой, выступать и записывать песни. О своей особенности певица сознательно никому не рассказывала.

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«Я молчала, потому что не хотела, чтобы меня жалели или делали мне скидки. Я не хотела, чтобы кто-то воспринимал меня иначе из-за этого. Я просто работала и адаптировалась», — делится исполнительница.

Певица Yagoda

За годы работы в музыке артистка научилась компенсировать то, что не могла услышать. Так хорошо, что даже люди, с которыми она много лет работала в студии, не догадывались о ее проблеме.

«Недавно я рассказала об этом своему звукорежиссеру — и он был просто в шоке. Он даже не знал, что у меня такие проблемы со слухом», — говорит Yagoda.

Прежде возможности восстановить слух у артистки не было. Однако с развитием медицины появился шанс изменить ситуацию. Месяц назад певице Yagoda сделали операцию, после которой слух удалось восстановить до 100%. Фотографией из больницы артистка решила поделиться только сейчас. На ней она плачет, но это были слезы не от боли. Первые дни после операции стали для Yagoda буквально новым знакомством с обычным миром.

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Певица Yagoda

«Сначала мне все казалось невероятно громким. Я думала: „Боже, люди, как вы живете? Это же так громко!“. Я все слышала: каждый звук, каждый шум. Сейчас уже привыкла и просто кайфую», — признается певица.

Восстановление слуха стало для артистки не только личной победой, но и важным изменением профессиональной жизни. Она заметила, что стала быстрее записываться в студии, иначе воспринимать собственный голос и гораздо больше слушать музыку. Восстановление слуха артистка называет началом нового этапа — не только в личной жизни, но и в творчестве. Сейчас Yagoda готовит премьеру песни «Ніжною». Релиз певца готовит к концу сентября.

Напомним, недавно юморист и ветеран войны Виктор Розовый перенес операцию за границей. Звезда «Лиги смеха» объяснил, в каком он состоянии.

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