"Роками приховувала, що не чую": українська співачка вперше розповіла про втрату слуху та операцію

Співачка Yagoda

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Українська співачка Yagoda вперше розповіла про втрату слуху та операцію.

Виконавиця роками виходила на сцену, записувала музику та будувала кар’єру, при цьому приховувала дещо важливе. В артистки лише 30% слуху на одне вухо і 70% на інше. Нещодавно вона перенесла операцію та вперше за багато років почала чути на 100%. А це ж Yagoda вперше наважилася розповісти публічно про те, що роками залишалося її особистою таємницею.

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Від дитинства у співачки були серйозні проблеми зі слухом. На одне вухо вона чула лише близько 30%, на інше — 70%. Попри це, вона не припиняла займатися музикою, виступати та записувати пісні. Про свою особливість співачка свідомо нікому не розповідала.

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«Я мовчала, бо не хотіла, щоб мене жаліли чи робили мені знижки. Я не хотіла, щоб хтось сприймав мене інакше через це. Я просто працювала і адаптувалася», — ділиться виконавиця.

Співачка Yagoda

За роки роботи в музиці артистка навчилася компенсувати те, чого не могла почути. Настільки добре, що навіть люди, з якими вона багато років працювала у студії, не здогадувалися про її проблему.

«Нещодавно я розповіла про це своєму звукорежисеру — і він був просто в шоці. Він навіть не знав, що я маю такі проблеми зі слухом», — говорить Yagoda.

Колись можливості відновити слух у артистки не було. Проте з розвитком медицини з’явився шанс змінити ситуацію. Місяць тому співачці Yagoda зробили операцію, після якої слух вдалося відновити до 100%. Фотографією з лікарні артистка вирішила поділитися лише зараз. На ній вона плаче, але це були сльози не від болю. Перші дні після операції стали для Yagoda буквально новим знайомством зі звичайним світом.

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Співачка Yagoda

«Спочатку мені все здавалося неймовірно гучним. Я думала: „Боже, люди, як ви живете? Це ж так голосно!“. Я чула все: кожен звук, кожен шум. Зараз уже звикла і просто кайфую», — зізнається співачка.

Відновлення слуху стало для артистки не лише особистою перемогою, а й важливою зміною у професійному житті. Вона помітила, що стала швидше записуватися у студії, інакше сприймати власний голос та значно більше слухати музику. Відновлення слуху артистка називає початком нового етапу — не лише в особистому житті, а й у творчості. Зараз Yagoda готує премʼєру пісні «Ніжною». Реліз співака готує на кінець вересня.

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