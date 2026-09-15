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Как отпугнуть мышей и крыс без химии: что может помочь избавиться от грызунов
Не спешите выбрасывать: простое кошачье средство может отпугнуть крыс от дома
Появление мышей или крыс в доме или в хозяйственных помещениях может стать серьезной проблемой. Грызуны быстро находят доступ к пище и обустраивают тайники в местах, где их не всегда удается сразу заметить. В то же время, для их отпугивания не обязательно сразу использовать химические средства.
Помочь может вещь, которую владельцы кошек обычно просто выбрасывают — использован кошачий наполнитель. В то время как специалисты используют характерный запах кота, который сигнализирует грызунам о присутствии хищника и таким образом может отпугнуть их.
Почему запах кота может отпугивать крыс
У грызунов хорошо развито обоняние, помогающее им не только находить пищу, но и выявлять потенциальную опасность. Кот для мышей и крыс является естественным хищником, поэтому присутствие может заставлять их вести себя осторожнее и избегать опасной территории.
Именно на этом основывается идея использования кошачьего наполнителя. Даже если кота рядом нет, его запах может сигнализировать грызунам о возможном присутствии хищника. Поэтому использованный наполнитель предлагают не сразу выбрасывать, а применить в местах, где были замечены крысы или мыши.
Как использовать кошачий наполнитель
Согласно рекомендациям специалистов, небольшое количество использованного наполнителя можно поместить в тканевые мешочки или старые носки. Их разлагают там, где замечали грызунов или следы их присутствия, у стен, в углах подвала или чердака, возле возможных тайников и мест проникновения в помещение. Со временем запах слабеет, поэтому такое средство нужно периодически обновлять.
В то же время разлагать загрязненный наполнитель непосредственно на поверхностях, которые касаются люди, или вблизи продуктов не стоит. Кошачий стул может содержать патогенные микроорганизмы и паразитов, поэтому при работе с использованным наполнителем важно соблюдать гигиену.
Одного запаха недостаточно
Даже если запах кота отпугивает грызунов, он не устраняет причины, по которым они появились в доме.
Если крысы имеют постоянный доступ к пище, воде и безопасному укрытию, одного домашнего средства может быть недостаточно. Поэтому, прежде всего, нужно убрать то, что привлекает вредителей.
Продукты и корма для домашних животных следует хранить в плотно закрытых емкостях, своевременно убирать крошки и пищевые остатки, а мусор держать в закрытых контейнерах. Не менее важно проверить здание и закрыть отверстия и щели, через которые грызуны могут проникать внутрь.
Само сочетание отпугивания с перекрытием доступа к еде и тайникам имеет больше смысла, чем использование одного запахового средства.
Что делать, если грызунов уже много
Домашний способ с кошачьим наполнителем следует рассматривать прежде всего как вспомогательное средство отпугивания, а не как полноценную замену борьбе с грызунами.
Если в доме регулярно появляется помет, слышно характерное шуршание в стенах или перекрытиях, видны поврежденные упаковки продуктов или следы грызения, проблема может быть значительно серьезнее.
В этом случае необходимо найти и перекрыть пути проникновения грызунов, устранить источники пищи и применить эффективные средства контроля. При большом количестве крыс целесообразно обратиться к специалистам по дератизации.