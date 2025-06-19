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В бронзовом платье и золотых туфлях: королева Максима сходила на рабочее мероприятие
Королева Нидерландов посетила новый завод в Хенгело.
Королева Максима присутствовала на открытии новой установки по улавливанию CO₂ компании Twence, занимающейся отходами и энергией, в Хенгело. Компания специализируется на устойчивой переработке отходов и биомассы, а также производстве возобновляемой энергии и сырья.
Ее Величеству провели экскурсию, а также она побеседовала с сотрудниками о применении CO₂ в тепличном садоводстве и на рынке сухого льда.
Максима приехала на встречу в бронзовом платье Mattijs van Bergen с золотым поясом на талии и обута в золотые туфли Gianvito Rossi на высоких каблуках. К наряду королева подобрала головной убор в тон и серьги-висюльки с камнями, а в руках держала клатч и перчатки. У Максимы было несколько золотых браслетов на запястье и помолвочное кольцо на пальце, волосы она собрала в прическу и сделала легкий макияж.
Тем временем старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра — принцесса Катарина-Амалия вчера появилась на публичном мероприятии в головном уборе из коллекции своей матери.