Удары США по ядерным объектам Ирана: Израиль ответил, эффективными ли они были

Завод по обогащению урана в Иране. / © Associated Press

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Министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии Безалель Смотрич отрицает сообщение CNN, что удары США по объектам Ирана не уничтожили основные компоненты его ядерной программы.

Об этом он заявил в эфире израильского радио, сообщает CNN.

"Никто не знает, что именно было повреждено, и это потребует некоторое время", - подчеркнул министр.

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Смотрич говорит, что действия Израиля и США против ядерной программы Ирана "отвели их на много лет назад", потому что были уничтожены "их ученые, их архивы, их способности".

По словам Смотрича, Иерусалим определяет масштабы ущерба, нанесенного с начала атак 13 июня.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы свергнуть этот режим. Мы должны помочь иранскому народу его свергнуть", - добавил он.

Информация CNN об ударах США

Американская телерадиокомпания CNN со ссылкой на информированные источники в разведывательном управлении Пентагона заявила, что удары США по Ирану не уничтожили ключевые компоненты его ядерной программы. В частности, два собеседника издания сообщили, что запасы иранского обогащенного урана попали.

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Президент США Дональд Трамп также гневно отреагировал на сообщение CNN. Он назвал эти атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории". Кроме того, глава Белого дома раскритиковал CNN и The New York Times за их попытки унизить удары США по ядерным объектам Ирана.

Дата публикации 19:54, 24.06.25 Количество просмотров 109 Трамп в ярости отправился на саммит НАТО! Закулисье саммита в эксклюзиве ТСН