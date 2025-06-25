Удари США по ядерних об'єктах Ірану: Ізраїль відповів, чи ефективними вони були

Завод зі збагачення урану в Ірані. / © Associated Press

Реклама

Міністр фінансів Ізраїлю і лідер ультраправої партії Безалель Смотрич спростовує повідомлення CNN, що удари США по об'єктах Ірану не знищили основні компоненти його ядерної програми.

Про це він заявив в ефірі ізраїльському радіо, повідомляє CNN.

“Ніхто не знає, що саме було пошкоджено, і це потребуватиме деякого часу”, - наголосив міністр.

Реклама

Смотрич каже, що дії Ізраїлю та США проти ядерної програми Ірану “відвели їх на багато років назад”, бо було знищено “їхніх науковців, їхні архіви, їхні здібності”.

За словами Смотрича, Єрусалим визначає масштаби збитків, завданих від початку атак 13 червня.

“Наша мета має полягати в тому, щоб повалити цей режим. Ми повинні допомогти іранському народу його повалити”, - додав він.

Інформація CNN про удари США

Американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на поінформовані джерела у Розвідувальному управлінні Пентагона заявила, що удари США по Ірану не знищили ключові компоненти його ядерної програми. Зокрема, два співрозмовники видання повідомили, що запаси іранського збагаченого урану вцілили.

Реклама

Президент США Дональд Трамп також гнівно відреагував на повідомлення CNN. Він назвав ці атаки “одними з найуспішніших військових ударів в історії”. Окрім того, очільник Білого дому розкритикував CNN та The New York Times за їхні “спроби принизити” удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Дата публікації 19:54, 24.06.25 Кількість переглядів 109 Трамп розлючений попрямував на саміт НАТО! Залаштунки саміту в ексклюзиві ТСН