США більше не постачають зброю: Кулеба назвав, хто тепер головний донор України

Дмитро Кулеба. / © Associated Press

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Основним постачальником артилерійських снарядів для України зараз є Європейський Союз, а не США.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

“Правда полягає в тому, що сьогодні основним постачальником снарядів є Європейський Союз. Крім того, що ми самі виробляємо. Є остання статистика про допомогу США – вона вже перестала надходити”, – сказав Кулеба.

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Він послався на дані Кільського інституту світової економіки, згідно з якими до початку цього року США трохи випереджали ЄС за обсягами оборонної підтримки, але згодом американська допомога зійшла нанівець, тоді як Євросоюз нарощує постачання.

Колишній очільник МЗС також прокоментував питання, чи можуть США продавати зброю європейцям, які потім передають її Україні:

“Вони її і так продавали і продають. Там інші категорії зброї. Коли почалася війна 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль, були дуже потрібні артилерійські снаряди – і Ізраїлю, і Україні. І Америка була великим постачальником артснарядів. Тоді було занепокоєння, що зараз снаряди поїдуть не туди…”

Кулеба також зауважив, що для України ключовим економічним чинником у глобальній політиці є ціна на нафту:

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“У нас в цій війні один інтерес – це ціна на нафту. Що вища ціна на нафту в світі через виведення з ринку іранської нафти, то більше грошей заробляє Російська Федерація. Все інше – це впливи другорядного-третьорядного значення”.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання артилерійських снарядів для України щонайменше до 2026 року.