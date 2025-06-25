Нова армія Кремля: що придумала Росія цього разу

Кремль / © Pexels

Реклама

Кремль продовжує реалізацію стратегії військово-політичного домінування в пострадянському просторі. 24 червня Державна Дума РФ ратифікувала протокол Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який фактично дозволяє Росії взяти під своє командування війська інших держав-членів ОДКБ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з документом, країни-члени можуть направляти свої війська на територію інших держав ОДКБ у разі збройного конфлікту, загроз, кризових ситуацій, надзвичайних подій або для гуманітарної допомоги. Головна зміна — можливість перекидання військ не через 30 днів після рішення Ради ОДКБ, як це було раніше, а вже наступного дня.

Реклама

Протокол також вводить концепцію «командування формуваннями», яке контролюватиме об’єднані війська. Хоча документ не вказує прямо на домінування Росії в цьому командуванні, аналітики впевнені: саме Москва координуватиме дії військових контингентів союзників.

Аналітики ISW вже неодноразово попереджали, що Кремль прагне створити багатонаціональну армію, відновивши формулу радянського військового блоку. Тепер, із формалізацією командування, ці плани отримують реальне підґрунтя.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії: в умовах війни проти України Росія активно нарощує власну бойову потужність не лише за рахунок мобілізації всередині країни, а й через союзників.

«Захід має переглянути свої оцінки військової сили Росії, враховуючи потенціал використання сил ОДКБ у майбутніх операціях», — зазначають експерти ISW.

Реклама

Таким чином, ратифікований протокол — це не лише правовий інструмент, а й стратегічна заява Кремля про свої амбіції в регіоні. Формування армії під російським командуванням може істотно змінити баланс сил у Східній Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, Кремль поглиблює військове співробітництво з Китаєм. У 2025 році Росія прийме близько 600 військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю для стажування на своїх військових об’єктах і в навчальних центрах Збройних сил РФ.

Китайські військові проходитимуть підготовку за напрямами протидії західній зброї, зокрема як танкісти, артилеристи, інженери та фахівці з протиповітряної оборони. За оцінкою української розвідки, це свідчить про прагнення Москви та Пекіна до стратегічного зближення у протистоянні із Заходом.

Варто зазначити, що раніше Bloomberg повідомляв про наявність виробничих потужностей із китайською участю на території РФ.

Реклама