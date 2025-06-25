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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Молодик у Раку 25 червня 2025 року: популярні прикмети та забобони

Молодик у Раку 25 червня 2025 року несе потужну енергетику домашнього затишку, інтуїції та магічних прикмет, що здавна вшановували наші предки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Молодик

Молодик / © ТСН.ua

Молодик у водному, чутливому та сімейно орієнтованому знаку Рака 25 червня 2025 року — це завжди особливий період, пов’язаний із підсиленням емоцій, інтуїції та потреби в затишку. 25 червня 2025 року молодик матиме потужний вплив на внутрішній світ, родинні зв’язки та жіночу енергетику. У народній та езотеричній традиціях з цим днем пов’язано чимало прикмет і забобонів, які збереглися донині:

Популярні прикмети молодика в Раку:

  • Нова вода — нова доля. Якщо на молодик набрати воду з криниці або джерела, вона вважатиметься цілющою. У Раку ця прикмета особливо сильна — воду можна використовувати для обмивання, поливу квітів або очищення простору.

  • Не давайте нічого в борг. Є повір’я, що якщо на молодик щось позичити — можна "віддати удачу". У Раку, що символізує дім, це наче "винести частину щастя за поріг".

  • Зустріч молодика вдома — до миру в родині. Вірили, що перші години після молодика варто провести в спокої та домашньому затишку, аби залучити гармонію на весь місяць.

  • Не можна плакати — на рік сльози. У день молодика бажано не сваритися й не лити сліз, інакше емоційна напруга збережеться надовго.

  • Нова зачіска — нове життя. Особливо у водні молодики, як-от у Раку, підстригтися — означає обрізати стару емоційну прив’язаність і відкритися новим почуттям.

  • Побачити лелеку — до великої радості або поповнення в родині. У деяких регіонах це вважається дуже сильною прикметою саме на молодик у Раку, що пов’язаний із материнством.

Забобони цього дня:

  • Не варто розповідати сни. У народі вважалося, що сни на молодик — пророчі, але розповівши їх — можна зіпсувати або змінити хід подій.

  • Не підіймайте речі на перехрестях. Є забобон, що на молодик "підкидають" хвороби або невдачі.

  • Не садіть квіти — зів’януть. Хоч Рак і сприяє догляду за рослинами, на сам молодик краще утриматися від посадки — символічно це "не має кореня".

Такий період вимагає особливої м’якості, уважності до себе та родини. Молодик у Раку — чудовий момент для оновлення емоційного фону, встановлення намірів, пов’язаних із домом, материнством, інтуїцією та турботою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про молодик у Раку 25 червня 2025 року та що на нас чекає в цей час.

Новий Місяць в аспекті поєднання з великим благодійником — Юпітером, народжує енергію, яка веде до душевного зцілення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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