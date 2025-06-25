Новолуние в Раке 25 июня 2025: популярные приметы и предрассудки

Новолуние / © ТСН.ua

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Новолуние в водном, чувствительном и семейно ориентированном знаке Рака 25 июня 2025 года - это всегда особый период, связанный с усилением эмоций, интуиции и потребности в уюте. 25 июня 2025 года новолуние будет иметь мощное влияние на внутренний мир, родственные связи и женскую энергетику. В народной и эзотерической традициях с этим днем связано немало примет и предрассудков, сохранившихся по сей день:

Популярные приметы новолуния в Раке:

Новая вода – новая судьба. Если на новолуние набрать воду из колодца или источника, она будет считаться целебной. У Рака эта примета особенно сильна – воду можно использовать для омовения, полива цветов или очистки пространства.

Не давайте ничего взаймы. Есть поверье, что если на новолуние что-то одолжить - можно "отдать удачу". В символизирующем доме Раке это как бы "вынести часть счастья за порог".

Встреча новолуния дома — к миру в семье. Верили, что первые часы после новолуния следует провести в покое и домашнем уюте, чтобы привлечь гармонию на весь месяц.

Нельзя плакать – на год слезы. В день новолуния желательно не ссориться и не лить слез, иначе эмоциональное напряжение сохранится надолго.

Новая прическа – новая жизнь. Особенно в водные молодые люди, например в Раке, подстричься — значит обрезать старую эмоциональную привязанность и открыться новым чувством.

Увидеть аиста – к большой радости или пополнению в семье. В некоторых регионах это считается очень сильной приметой именно на молодой человек в Раке, связанный с материнством.

Суеверия в этот день:

Не стоит рассказывать сны. В народе считалось, что сны на новолуние — пророческие, но рассказав их — можно испортить или изменить ход событий.

Не поднимайте вещи на перекрестках. Есть предрассудок, что на новолуние "подбрасывают" болезни или неудачи.

Не сажайте цветы — увядают. Хотя Рак и способствует уходу за растениями, на сам новолуние лучше воздержаться от посадки — символически это "не имеет корня".

Такой период требует особой мягкости, внимательности к себе и семье. Новолуние в Раке – прекрасный момент для обновления эмоционального фона, установления намерений, связанных с домом, материнством, интуицией и заботой.

Напомним, что ранее мы писали о новолунии в Раке 25 июня 2025 года и что нас ждет в это время.

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Новая Луна в аспекте сочетания с великим благотворителем — Юпитером, рождает энергию, ведущую к душевному исцелению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.